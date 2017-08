Der Hamburger SV ist als erster Bundesligist beim DFB-Pokal ausgeschieden. Das Team verlor 1:3 gegen den Drittligisten Vfl Osnabrück, obwohl die Osnabrücker etwa 70 Minuten lang in Unterzahl spielten. Deren Verteidiger Marcel Appiah hatte in der 19. Minuten den Hamburger Bobby Wood kurz vor der Strafraumgrenze umgegrätscht und dafür einen Platzverweis erhalten. Jedoch tat sich der HSV auch gegen zehn Gegenspieler schwer und zeigte keine Ideen, um die Dreierkette des Drittligisten auszuspielen. Nur Wood schoss in der 74. Minute per Elfmeter für den HSV ein Tor, für Osnabrück trafen Halil Savran (39.), Marc Heider (60.) und Ahmet Arslan (71.).



Die Mannschaft des Bundesligisten Hannover 96 konnte hingegen ihr Spiel gegen den Bonner SC nochmal drehen. Nachdem das Team zunächst mit 0:1 im Rückstand lag gewann es am Ende mit 6:2. Lars Lokotsch hatte für den Tabellensechsten der Regionalliga West in der 20. Minute den Führungstreffer geschossen. Auch der Treffer vom Bonner zum 2:3 Nico Perrey in der 83. Minute machte das Spiel noch einmal spannend. Für Hannover 96 trafen Niclas Füllkrug (34./74. Minute), Martin Harnik (60./90.+3), Kenan Karaman (90.) und Sebastian Maier (90.+2).

Auch der VfL Wolfsburg quälte sich in die zweite Runde und gewann mit 1:0 gegen den den Regionalligisten Eintracht Norderstedt. Norderstedt war in der Defensive gut organisiert und ließ, bis auf einen Pfostenschuss von Jakub Blaszczykowski in der 17. Minute, lange Zeit kaum Aktionen der Wolfsburger zu. In der 19. Minute flog ein Schuss des Norderstedters Felix Drinkuth nur knapp über das Tor der Wolfsburger. Der VfL-Kapitän Mario Gomez fiel in der ersten Halbzeit kaum auf. Auch nach dem Wechsel blieb das Spiel einfallslos. In der 59. Minute traf dann Ignacio Camacho zur glücklichen Führung.



RB Leipzig gewann das Spiel gegen den Verbandsligisten Sportfreunde Dorfmerkingen relativ mühelos mit 5:0. Marcel Sabitzer traf gleich zweimal (4. /47.) und Timo Werner (56.), Yussuf Poulsen nach einem Elfmeter (59.) und Naby Keita (65.) jeweils einmal. Dorfmerkingens Torwart Christian Zech hielt in der 25. Minute einen Foulelfmeter von Timo Werner. Der Mannschaft Dorfmerkingen gelang es immerhin, ein zweistelliges Ergebnis zu verhindern. Das war das Ziel des Verbandsligisten gewesen.

Die Ergebnisse von Sonntag im Überblick:

Hamburger SV - VfL Osnabrück: 1:3 (0:1)

VfL Bochum - FC Nöttingen: 5:2 (2:0)

RB Leipzig - Sportfreunde Dorfmerkingen 5:0 (1:0)



Wfl Wolfsburg - Eintracht Norderstedt: 1:0 (0:0)



Hannover 96 - Bonner SC: 6:2 (1:1)



Greuther Fürth - SV Morlautern: 5:0 (2:0)

FC Ingolstadt - TSV 1860 München: 1:2 (0:1)

FC Schweinfurt 05 - SV Sandhausen: 2:1 (0:1)

Union Berlin - 1. FC Saarbrücken: 2:1 n.Vl. (1:1, 1:1)