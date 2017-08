Der deutsche Fußball-Bund (DFB) fordert von dem Zweitligisten FC Erzgebirge Aue eine Entschuldigung. Anhänger des Vereins hatten laut DFB am Freitag beim Spiel gegen die Eintracht Braunschweig (BTSV) einen Banner mit der Aufschrift "Sportgerichtsbarkeit=Vereinsholocaust" gezeigt. "Der Banner verharmlost in nicht hinnehmbarer Weise die Verbrechen des Nationalsozialismus und verhöhnt damit die Opfer des menschenverachtenden Holocausts", schrieb der DFB in einer Mitteilung.

Der DFB erwarte von den Verantwortlichen, dass sie sich entschuldigen und von der Fanszene, dass sie sich distanziere. Zwischen dem DFB und organisierten Fußballfans gibt es seit Monaten Auseinandersetzungen. In Stadien singen Fans beider Mannschaften regelmäßig gemeinsam Anti-DFB-Gesänge. Am meisten stören sich die Ultras an Kollektivstrafen des verbandseigenen Sportgerichts.

Vergangene Woche hatte DFB-Präsident Reinhard Grindel deshalb in einem Dialogangebot an Fangruppen angekündigt, dass der DFB künftig auf Kollektivstrafen für Fußball-Fans verzichten wolle. "Bis auf Weiteres" wolle man "keine Sanktionen wie die Verhängung von Blocksperren, Teilausschlüssen oder Geisterspielen mehr." Außerdem hatte Grindel Ultragruppen auch zum Innehalten aufgerufen. Das gelte auch in diesem konkreten Fall, schrieb der DFB mit Blick auf den Banner.