Die drei Fußball-Bundesligisten haben für die Gruppenphase der Europa League unangenehme Gegner erwischt. Debütant TSG 1899 Hoffenheim muss nach dem Aus in der Qualifikation zur Champions League gegen Sporting Braga aus Portugal, den bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad und Basaksehir Istanbul antreten, wie die Auslosung am Freitag in Monaco ergab.



Der 1. FC Köln spielt gegen den FC Arsenal und die deutschen Weltmeister Mesut Özil und Per Mertesacker, BATE Borissow aus Weißrussland und Roter Stern Belgrad.



Hertha BSC bekommt es mit Athletic Bilbao aus Spanien, Sorja Luhansk aus der Ukraine und Östersunds FK aus Schweden zu tun.

Die Gruppenphase startet am 14. September und endet am 7. Dezember. Ermittelt wurden insgesamt zwölf Gruppen zu je vier Teams. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe kommen weiter und spielen mit den acht Gruppendritten aus der Champions League das Sechzehntelfinale. Das Finale des Wettbewerbs findet am 16. Mai 2018 in Lyon statt, Titelverteidiger ist Manchester United.



Alle Gruppen der neuen Europa-League-Saison im Überblick:



Gruppe A: FC Villarreal, Maccabi Tel Aviv, FC Astana, Slavia Prag



Gruppe B: Dynamo Kiev, Young Boys Bern, Partizan Belgrad, KF Skënderbeu Korça

Gruppe C: Sporting Braga, Ludogorez Rasgard, TSG 1899 Hoffenheim, Istanbul Başakşehir FK



Gruppe D: AC Mailand,Austria Wien, HNK Rijeka, AEK Athen



Gruppe E: Olympique Lyon, FC Everton, Atlanta Bergamo, Apollon Limassol

Gruppe F: FC Kopenhagen, Lokomotive Moskau, FC Sheriff Tiraspol, FC Zlin



Gruppe G:Viktoria Pilsen, FCSB Bukarest, H. Beer Sheva, FC Lugano



Gruppe H: Arsenal London,FK BATE Borrisow, 1. FC Köln, Roter Stern Belgrad



Gruppe I: Red Bull Salzburg, Olympique Marseille, Vitória Guimarães, Konyaspor



Gruppe J: Athletic Bilbao, Hertha BSC, Sorja Luhansk, Östersunds FK



Gruppe K: Lazio Rom, OGC Nizza, SV Zulte Waregem, Vitesse Arnheim



Gruppe L: Zenit St. Petersburg, Real Sociedad, Rosenborg Trondheim, Vardar Skopje