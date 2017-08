Als Sarina Wiegman und Vivianne Miedema am Samstagabend im Stadion des FC Twente das Podium betraten, drückten die vielen Fotografen auf ihre Auslöser. Dann sprachen die beiden Hauptdarstellerinnen der holländischen Nationalmannschaft vor der internationalen Presse abwechselnd in der Landessprache und in Englisch. 24 Stunden vor dem EM-Endspiel zwischen dem Gastgeber und Dänemark (Sonntag 17 Uhr/live im ZDF und auf Eurosport) äußerten sich die Trainerin und Mittelstürmerin zur Ausgangslage.



"Wir werden versuchen, wieder unsere Form abzurufen und alles zu geben", sagte Wiegman, die Trainerin, die nach eigener Aussage derzeit weder Fernsehen schaut noch soziale Medien verfolgt. "Dänemark hat Deutschland rausgeworfen, das hat uns gut gefallen, sie haben ein tolles Team", sagte Stürmerin Miedema, die darauf baut, dass 30.000 orange Unterstützer "eine positive Energie" vermitteln. Ihr Versprechen: "Wir geben 110 Prozent für unsere Fans." Willem-Alexander und Máxima, das Königspaar, fehlen zwar im Grolsch Veste, aber dafür kommt der Ministerpräsident Mark Rutte mit seiner Sportministerin Edith Schippers.

Die sogenannten Oranje Leeuwinnen, die Löwinnen in Orange, sehnen sich nach einer Trophäe, die beide Finalteams im Gegensatz zu ihren männlichen Landsleuten noch nicht gewonnen haben. Für das letzte Freudenfest in der deutsch-niederländischen Grenzregion, in der Karten auf dem Schwarzmarkt für bis zu 200 Euro gehandelt werden, wäre der Triumph des Gastgebers der Höhepunkt einer Entwicklung, die Bert van Oostveen herbeigesehnt hat. "Der Fußball ist zur meistbetriebenen Sportart unter Hollands Frauen geworden. Wir haben die Zahl der Spielerinnen in einer Dekade von zehn Jahren verdoppelt", sagt der Turnierdirektor und Generalsekretär des Königlichen Niederländischen Fußballbunds (KNVB).

Sie trägt die Rückennummer Johan Cruyffs

An Talent hat es im holländischen Frauenfußball schon länger nicht gemangelt, wohl aber an der Vision, dauerhaft Machtansprüche anzumelden. Die inzwischen beim KNVB registrierten 153.000 Fußballerinnen sind im Schnitt dreizehn Jahre alt. Viel mehr als 200.000 aktive Frauen und Mädchen hat übrigens auch der DFB nicht, die offizielle Zahl von 1,1 Millionen weiblichen Mitgliedern wird größtenteils durch weibliche Fans der Bundesligavereine geschönt, die gar kein Fußball spielen.

Gigantisch mutet der KNVB-Campus in Zeist an, wo sich die Nationalspielerinnen vorbereiteten. Am Eingang des Hauptgebäudes hängt ein riesiges Plakat, darauf sind kein Sneijder oder Robben abgebildet, stattdessen eine Traube jubelnder Spielerinnen. "Geniet komende zomer van het EK in Nederland", steht da. Genießen Sie in diesem Sommer die EM in den Niederlanden. Eine Verneigung vor dem Frauenfußball.

Eine weitere Hauptdarstellerin ist Jackie Groenen. Die 22-Jährige trägt die Rückennummer 14 ihres großen Vorbilds Johan Cruyff. Die passsichere Mittelfeldspielerin vom 1. FFC Frankfurt ist die Beste unter den rund vierzig ausländischen Spielerinnen der Frauen-Bundesliga. Das populäre Voetbal Magazin widmete ihr gerade eine fünfseitige Story und erzählte noch einmal die Geschichte, dass sie fast für die belgische Nationalmannschaft Fußball gespielt hätte und zuvor eigentlich eine Karriere als Judoka hinlegen wollte, wo sie bereits Nachwuchseuropameisterin war.