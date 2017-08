Dänemark hat als erste Mannschaft das Finale der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in den Niederlanden erreicht. Die Däninnen besiegten im ersten Halbfinale in Breda Österreich im Elfmeterschießen mit 3:0. Im Spiel und in der Verlängerung waren zuvor keine Tore gefallen.

Das österreichische Team erzielte auch beim Elfmeterschießen keinen Treffer. Im Finale treffen die Däninnen am Sonntag in Enschede auf den Sieger des zweiten Halbfinales des Abends: entweder EM-Gastgeber Niederlande oder den WM-Dritten England.

Die Däninnen, die am Sonntag im Viertelfinale gegen die deutsche Mannschaft mit 2:1 gewonnen hatten, waren im Stadion Rat Verlegh die insgesamt bessere Mannschaft. Allerdings konnte das Team seine Chancen nicht nutzen. Auf der anderen Seite vergab die für Österreich Sarah Puntigam die größte Möglichkeit, als sie in der 13. Minute einen Handelfmeter über das Tor drosch. Im Viertelfinale gegen Spanien hatte Puntigam im Elfmeterschießen (5:3) noch wie alle fünf österreichischen Spielerinnen getroffen und den entscheidenden Strafstoß verwandelt.