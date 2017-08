Die Fußballerinnen aus den Niederlanden haben sich gegen das Team aus Dänemark durchgesetzt und sich als Nachfolger des DFB-Teams zum Europameister im eigenen Land gekrönt. Im Endspiel in Enschede vor 27.000 Zuschauern bezwangen die "Löwinnen" die Skandinavierinnen mit 4:2 (2:2).

Die Däninnen hatten im Viertelfinale das DFB-Team ausgeschaltet, das zuletzt sechs Mal hintereinander den Titel gewonnen hatte. Die Niederlande sind bei der zwölften EM erst der vierte Sieger nach Deutschland (8 Titel), Norwegen (2) und Schweden (1).

Nadia Nadim brachte den Außenseiter aus Dänemark per Foulelfmeter in der 6. Minute in Führung. Die von Bayern München zum FC Arsenal wechselnde Vivianne Miedema (10.) und Lieke Martens (28.) drehten die Partie zunächst für Oranje, ehe die Wolfsburgerin Pernille Harder in der 33. Minute ausglich. Sherida Spitse (51.) und erneut Miedema (89.) sicherten den Niederländerinnen nach der Pause den Titel.