Floyd Mayweather ist reich. Er nennt sich selbst "Money", besitzt unzählige Luxusautos, zwei Privatjets, Dutzende brillantbesetzte Armbanduhren, gehört mit einem geschätzten Vermögen von 765 Millionen US-Dollar zu den zehn reichsten Sportlern der Welt und am liebsten lässt er sich mit Geldbündeln fotografieren. Auch Conor McGregor zeigt auf Instagram gerne seine Sammlung an Luxuskarossen, Luxusuhren und Luxusanzügen. Vor dem Kampf wird er am Samstag in einem Mantel von Donatella Versace in den Ring stolzieren. Alles andere wäre auch enttäuschend.

Jetzt bekommen beide noch mehr. Der Boxkampf zwischen Mayweather und McGregor wird voraussichtlich alle Einnahmerekorde brechen. Von 500 Millionen Dollar ist die Rede, wovon wohl mehr als 200 in die Tasche Mayweathers wandern. McGregor und seine Promoter werden Gerüchten zufolge etwas weniger als 100 Millionen mit nach Hause nehmen.





Für Unwissende, für Außenstehende ist das Spektakel in Las Vegas an diesem Wochenende nicht zu verstehen. Floyd Mayweather Jr., der beste Boxer seiner Generation und ungeschlagen in 49 Duellen, tritt gegen Conor McGregor an, einen begabten Mixed-Martial-Arts-Kämpfer und irisches Großmaul. In einem Boxring. Unter Boxregeln. McGregor hat jedoch noch nie professionell geboxt.



Wie alles begann, daran kann sich keiner mehr so genau erinnern. Mayweather war eigentlich schon im Ruhestand. Er hatte vor zwei Jahren gegen den Außenseiter Andre Berto seine Karriere unspektakulär ausklingen lassen und den Uralt-Rekord von Rocky Marciano eingestellt. 49 Siege, keine Niederlage. Eine Legende. Doch dann hatte Mayweather eine Idee. Warum nicht noch einmal groß Kasse machen?

Wo bleibt der Sport?

In der Ultimate Fighting Championship, gewissermaßen der größten MMA-Liga der Welt, gab es diesen lauten Iren namens Conor McGregor, der im Käfig seine Gegner in aller Regel ausknockte und eine große Gefolgschaft anzog. McGregor war ein Superstar, den es im Boxen seit längerem nicht mehr gab. Ein Superkampf zwischen Boxen und MMA, zwei verfeindeten Kampfsportarten, galt eigentlich als Utopie. Doch Mayweather und McGregor machten das Unmögliche möglich – des Geldes und der Aufmerksamkeit wegen.

Nur wo bleibt der sportliche Aspekt? Immerhin boxt ein Box-Champ gegen einen Anfänger. Auch im MMA sind Schläge mit den Fäusten essentieller Bestandteil des Sports. Aber die Kampfhaltung, die Motorik, die Abläufe sind ganz andere. MMA schließt Elemente wie Tritte, Ringen und Aufgabegriffe mit ein. Selbst ein Ausnahmeathlet wie der 29-jährige McGregor kann schwerlich die Umschulung innerhalb weniger Monate schaffen.

Also wird die Ungewissheit verkauft: Was, wenn McGregor doch mit einem harten Schlag den besten Boxer der letzten Dekade ausschaltet? Was, wenn McGregors unorthodoxe Bewegungen Mayweather verwirren? Was, wenn Mayweather zu alt ist und athletisch nicht mehr mithalten kann? Was wenn Mayweather arrogant wird und einen Fehler macht? Kenner schütteln nur ungläubig den Kopf. Die Massen aber sind begeistert.



Genau darum geht es. Kampfsport-Connaisseurs sind nicht die Zielgruppe Nummer eins. Die können sich wenige Wochen später auf das Aufeinandertreffen von Saúl "Canelo" Álvarez und Gennadi Golowkin, der beiden besten Mittelgewichtler der Welt, freuen. Doch dieser hochklassige Kampf wird in der breiten Öffentlichkeit keine große Aufmerksamkeit erfahren.



Stattdessen eben diese Zirkusveranstaltung. Die große Show wurde bereits vor einigen Wochen während einer vierteiligen Pressetour geliefert. Mayweather und McGregor reisten von Los Angeles über Toronto und New York nach London. Historische Bilder entstanden in einem proppenvollen Stadion in Toronto. Vor allem aber warfen sie sich Nase an Nase stehend allerlei Nettigkeiten an den Kopf.