Neymar da Silva Santos Júnior wechselt für die Rekord-Ablösesumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain. In den französischen Medien wird der Rekordtransfer engagiert kommentiert – und überwiegend als Trumpf für den Hauptstadtclub beschrieben. Die hohe Ablösesumme stößt allerdings auf Kritik. "Der Fußball verfällt in Maßlosigkeit", titelt etwa die konservative Zeitung Le Figaro. Aus Fußballern würden Halbgötter gemacht. "Braucht die Gesellschaft wirklich so viel Geld nur für die Unterhaltung der Menschen?"

🇫🇷 Neymar à Paris : le football bascule dans la démesure (Une Le Figaro avec photo) idem à la Une du Monde pic.twitter.com/IelR9xNdcY — Gilles Klein (@GillesKLEIN) 4. August 2017

Die Sportzeitung L'Équipe verkündete auf ihrer Titelseite: "Ein König in Paris" – und widmete der Ankunft des 25-jährigen Brasilianers 18 Seiten der Ausgabe. In einem Kommentar ist von "einem der wichtigsten Ereignisse des französischen Fußballs der vergangenen 30 Jahre" die Rede. Allerdings sei "dieser total beknackte Transfer weniger den tiefen Ressourcen des französischen Fußballs", sondern vielmehr "den Gas-Ressourcen und dem politischen Kalkül Katars" zu verdanken. Trotzdem bestehe jeder Grund zur Verblüffung. "Dieser Transfer wird wie ein Sturm alle Linien verschieben, aus PSG eine Weltmarke machen und die Ligue 1 ins Licht rücken."

Auch in Spanien werden die enormen Kosten für den Transfer thematisiert. El País erinnert an frühere Rekordzahlungen: "Die gesamte Fußballwelt stand im vergangenen Sommer mit offenem Mund da, als Manchester United eine sechsstellige Zahl auf den Scheck schrieb, um Pogba zu verpflichten. Die 105 Millionen, die für den Franzosen bezahlt wurden, sind heute im Vergleich zu den 222 Millionen für Neymar fast ein Witz." El Mundo konstatiert: "Ein Wahnsinnsrekord." Und die Zeitung Sport schickt dem Scheidenden einen sarkastischen Gruß hinterher: "Auf Nimmerwiedersehen, Neymar!"

Der britische Mirror ordnet den Transfer ähnlich ein. "Die wirklich irrsinnige Summe, die Barcelona für den brasilianischen Star bekommt, ist einfach schwer zu begreifen. (...) Eine Krankenschwester verdient im Durchschnitt 23.350 Pfund pro Jahr. Für den Preis von einem Neymar könnte man theoretisch 8.522 Krankenschwestern zwölf Monate lang beschäftigen."

Eher sportbezogen kommentiert der Telegraph den Wechsel. "Es ist längst bekannt, dass Neymar gut mit hohem Druck umgehen kann und aufblüht, wenn er in einem Team hinter niemandem zurücksteht. Die gigantische Transfersumme wird ihn nicht beunruhigen. Befreit von Lionel Messis Schatten hat Neymar die Chance zu glänzen."



Die BBC betrachtet auch den Sportler Neymar. "Mit 25 im besten Alter und kurz vor einer WM, die seine Karriere definieren kann, hat sich Neymar für einen Club entschieden, der ihn zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit macht, sowohl auf dem Platz als auch abseits davon."