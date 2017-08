Die Fans des Kapitalismus kommen zurzeit auf ihre Kosten. 222 Millionen Euro flossen vor knapp zwei Wochen für den brasilianischen Stürmer Neymar nach Barcelona. Gezahlt hat es Katar, denn der kaufende Verein, Paris St. Germain, gehört dem katarischen Staatsfonds. Nun wird das Geld weitergereicht, es fällt nach unten. Barcelona will Ousmane Dembélé, den Dortmunder Flügelstürmer. Doch die Borussia hat das kolportierte Angebot über 120 Millionen zunächst abgelehnt, will noch 30 mehr.



Dass die Preise zuletzt derart stiegen, liegt daran, dass im Markt inzwischen zwei neue neureiche Standorte des Weltfußballs kräftig investieren. "Immens viel Geld aus Katar und China erhöht nun die Preise, fast überall", sagt Martin Bader, der bei Hannover 96 Geschäftsführer Sport und beim 1. FC Nürnberg Sportvorstand war.

Fernab von der moralischen Bewertung, dreistellige Millionensummen für einen 20-Jährigen auszugeben: Wie kommt eigentlich ein Wert von 150 Millionen Euro zustande? Wird er von Mathematikern errechnet? Nein, vor allem ist der Preis der Betrag, den ein Club bereit ist zu zahlen. Er wird bestimmt von der Marktsituation, Intuition, Zockerei, Fantasie und Größenwahn. Viele Faktoren fließen in den Transferwert ein. Wir haben uns jeden einzeln angeschaut, um herauszufinden, ob Ousmane Dembélé wirklich 150 Millionen Euro wert ist.

Die Qualität des Spielers



Der Franzose Dembélé hat erst eine Saison in der Champions League gespielt, doch sein außerordentliches Talent am Ball sticht ins Auge. Er wirkt zwar manchmal unreif, riesenbabyhaft. Aber er kann Spiele gewinnen. Im Halbfinale des DFB-Pokals im April drehte der BVB dank ihm einen Rückstand in München. In manchen Situationen konnten ihn selbst vier Verteidiger der Bayern nicht halten. Ohne ihn hätte Dortmund wohl 4:1 verloren, mit ihm gewannen sie 3:2. "Offensive Spieler sind in der Regel teurer als defensive", sagt Bader.

Die Vertragssituation



Dembélés Vertrag läuft noch bis 2021, das erhöht den Marktwert. Der BVB könnte ihn auch noch in einem oder zwei Jahren für einen sehr hohen Preis verkaufen. Erst wenn ein Vertrag ausgelaufen ist, können Spieler ablösefrei wechseln. Je kürzer die Restvertragslaufzeit, desto billiger der Spieler, weil der kaufende Verein weiß, dass er im Zweifel nicht mehr lange warten muss. Dembélé ist zudem erst vor drei Monaten zwanzig geworden, hätte also, selbst wenn er nicht einschlägt, einen Wiederverkaufswert.



Der abgebende Verein

"Deutsche Vereine müssen nicht verkaufen", sagt Bader. Erstens weil sie inzwischen wirtschaftlich gesund seien. Zweitens würden Sportdirektoren nicht an wirtschaftlichem Erfolg gemessen, sondern vermehrt an sportlichem. "Die Tabelle ist wichtiger als die Bilanz. Christian Heidel zum Beispiel steht in der Kritik, weil er mit Schalke den Europapokal verpasste. Kein Mensch rechnet ihm an, dass er Leroy Sané für die vor einem Jahr noch enorm hohe Summe von 50 Millionen Euro verkauft hat."

Auch die Dortmunder müssen nicht verkaufen, heißt: Sie können sich ein Nein erlauben, selbst als Aktiengesellschaft. Hinzu kommen die Opportunitätskosten eines Verkaufs. Mit Dembélé würde der BVB wahrscheinlich höhere Prämien einfahren, etwa im TV-Ranking der Bundesliga oder in der Champions League. Da kann der BVB mit 40 bis 60 Millionen Euro Einnahmen pro Saison rechnen.

Auf der anderen Seite könnte leicht preismindernd wirken, dass die Borussia dafür bekannt ist, ihre besten Spieler nicht halten zu können. Sahin, Kagawa, Lewandowski, Götze, Gündoğan – alle gingen. Das muss nicht immer nur eine Frage der Finanzen sein, die Führung des BVB, inklusive Trainer, hat es noch nicht geschafft, den Verein in die erste europäische Liga zu führen. Das schwächt die Verhandlungsposition.

Die Spieler wissen das, haben den längeren Hebel. Ihr Wille gibt in den meisten Fällen den Ausschlag, Vertrag hin oder her. Zusammen mit ihrem Berater treiben sie Spielchen. Dembélé schwänzte des Training. Das war möglicherweise ein arbeitsrechtlicher Verstoß, aber zu hart darf die Borussia den Spieler nicht bestrafen, sonst sinkt vielleicht sein Verkaufswert.