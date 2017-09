Aufsteiger Hannover 96 hat mit einem 2:0 (0:0)-Sieg gegen den Hamburger SV die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga erobert. Die Hannoveraner gewannen ein brisantes Freitagsspiel vor 49.000 Zuschauern in der ausverkauften HDI-Arena. Nach dem dritten Sieg im vierten Saisonspiel ist das Team von Trainer André Breitenreiter mit zehn Punkten zumindest über Nacht Tabellenführer. Für Hannover ist es die erste Spitzenposition in der ersten Liga seit 48 Jahren. Die Hamburger kassierten nach zwei Siegen zum Auftakt nun die zweite Niederlage hintereinander, bleiben aber vorerst mit sechs 6 Punkten Siebter.

Hannover blieb damit im 14. Pflichtspiel unter Coach André Breitenreiter ungeschlagen, kann aber am Sonntag von Dortmund und Hoffenheim an der Spitze verdrängt werden. "Ich glaube, dass wir verdient gewonnen haben, wir freuen uns natürlich, dass wir das so hinbekommen haben", sagte Hannover-Manager Horst Heldt. "So muss es jetzt weitergehen."



Hannover musste auf seinen Rekordeinkauf verzichten

Der HSV agierte insgesamt viel zu harmlos und kann in der Tabelle am Wochenende noch weiter abrutschen. "Wir haben zu wenig Chancen kreiert, um dem Gegner gefährlich zu werden", sagte Stürmer Sven Schipplock. "Heute hat ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt."

Gastgeber Hannover, das kurzfristig auf den verletzten Rekordeinkauf Jonathas verzichten musste, begann nicht ganz so konzentriert wie bei den starken Auftritten zuletzt. Die Hamburger hatten durch einen Freistoß von Lewis Holtby nach drei Minuten die erste Torchance. Nach einer kurzen Unterbrechung wegen des Zündens von Pyrotechnik im HSV-Block übernahm 96 jedoch mehr und mehr die Kontrolle. Schon nach 13 Minuten musste Breitenreiter dann aber umstellen: Verteidiger Felipe wurde nach einem Zweikampf mit einer Trage vom Platz gebracht, für ihn kam Neuzugang Bebou. Wer Wechsel beeinflusste die Niedersachsen nur kurz. Marvin Bakalorz (19.) und fünf Minuten später Harnik verpassten die Führung für die Gastgeber.



Sprechchöre gegen Club-Chef Martin Kind

Hannover dominierte die Partie, auch wenn im zweiten Heimspiel der Saison erneut nicht alle Anhänger die Mannschaft anfeuerten. Sie protestieren damit gegen Clubchef Martin Kind, der die Anteilsmehrheit an der Profigesellschaft übernehmen möchte. Einige Anhänger beschimpften Kind zeitweise mit Bannern und Sprechchören.Die personell arg geschwächten Hamburger, die kurzfristig auch noch ohne Stürmer Bobby Wood auskommen mussten, kamen nun kaum noch einmal gefährlich vor das Tor von 96-Keeper Philipp Tschauner. Die Gäste lauerten in einem hitzigen und höhepunktarmen Spiel vor allem auf Konter, spielten die wenigen Möglichkeiten aber nicht konsequent aus.

Hannover war die zielstrebigere und aktivere Mannschaft, agierte im Spiel nach vorne jedoch zu unkonzentriert und leistete sich einige Abspielfehler. Fünf Minuten nach der Pause war es dann aber Harnik, der die Gastgeber mit einem Tor aus dem Getümmel heraus verdient in Führung brachte. Für den Österreicher war es das dritte Saisontor. Nur drei Minuten später zielte Niclas Füllkrug nach einem Konter zu hoch. Die Heimelf war nun klar überlegen, die Fans feierten ihr Team und sangen: "Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey".

Nach einer Stunde kam dann Neuzugang Sejad Salihovic bei dem Hamburgern nach zwei Jahren zu seinem Bundesliga-Comeback. Der Bosnier hatte aus gut 25 Metern die Chance auf den Ausgleich, Salif Sané blockte den Schuss aber. Auf der Gegenseite verhinderte Dennis Diekmeier mit einer Grätsche vor dem einschussbereiten Kenan Karaman einen weiteren Gegentreffer. Für das 2:0 und die Vorentscheidung sorgte dann Bebou: Der Neuzugang nutzte einen Fehler von HSV-Keeper Christian Mathenia, der einen Freistoß von Felix Klaus nur nach vorne abklatschen ließ.