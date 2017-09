TSG 1899 Hoffenheim – FC Schalke 04 2:0 (1:0)

Hoffenheim siegt mit 2:0 gegen Schalke. Dennis Geiger erzielte die Führung für Hoffenheim in der 13. Minute. Lukas Rupp schoss erst in der Nachspielzeit (90.+4) das entscheidende Tor. Damit setzte sich die Hoffenheimer Mannschaft in der Spitzengruppe der Tabelle fest und bleibt auch im 21. Heimspiel in Serie ungeschlagen. Hoffenheim erzielte mit dem Spiel gegen Schalke 14 Punkte.



RB Leipzig – Eintracht Frankfurt 2:1 (1:0)

Leipzig siegte nach zwei Spielen ohne Sieg mit 2:1 gegen Frankfurt. Timo Werner von Leipzig bereitete mit seinen Drehschuss die Führung durch Jean-Kevin Augustin (28.) vor und machte mit einem fast identischen Schuss das 2:0 (68.). Frankfurt gelang der Anschlusstreffer durch Ante Rebic in der 77. Minute.



1. FSV Mainz 05 – Hertha BSC 1:0 (0:0)

Nach drei Niederlagen in Serie siegte Mainz mit 1:0 gegen Hertha. Nach einem Rempler von Herthas Karim Rekik gegen den Mainzer Yoshinori Muto im Strafraum schaute sich Schiedsrichter Tobias Stieler die Szene nochmals in der Video-Area an und entschied auf Foulelfmeter. Den verwandelte Pablo de Blasis zum 1:0 (54.). Wegen unsportlichen Verhaltens sah Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic eine Minute vor dem Abpfiff die Rote Karte.



VfB Stuttgart – FC Augsburg 0:0 (0:0)

Nach dem 0:0 gegen Stuttgart kann sich Augsburg trotzdem in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga halten. Stuttgart bleibt mit dem Unentschieden weiter im Mittelfeld der Tabelle. Für eine einzige halbwegs spannende Szene sorgte Augsburgs Rani Khedira, der aber aus spitzem Winkel an VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler scheiterte.



Nach der Halbzeit wurden beide Teams etwas mutiger. Gefährlich wurde es aber zunächst nur nach einem Fernschuss von Stuttgarts Anastasios Donis (65.), den Augsburgs Torwart Hitz aber abwehrte. Auch in der Folge steigerte sich immerhin Stuttgart, ein erneuter Schussversuch von Santiago Ascacibar (76.) ging jedoch ans Außennetz. Auch Angreifer Simon Terodde blieb erneut glücklos. Seine einzige gefährliche Szene hatte er bei einem Kopfball (81.), den er neben das Tor setzte.



Werder Bremen – SC Freiburg 0:0 (0:0)

Nach einem 0:0 trennten sich Bremen und Freiburg unentschieden. Damit verpasste Bremen seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga. Werder hat nach sechs Partien drei Punkte, Freiburg vier. Saisonübergreifend ist Bremen seit neun Spielen ohne Sieg, Freiburg seit acht.



In der ersten Hälfte war es ein ausgeglichenes Spiel mit wenig hohem Tempo. Beide Teams verfolgten das Ziel, sicher zu stehen und den Ball zu kontrollieren. Weil dies jeweils gelang, gab es kaum klare Torchancen. Werder steigerte sich nach der Pause und übte mehr Druck auf das Tor von aus, konnte aber einige gute Möglichkeiten nicht nutzen. In der 67. Minute traf Ishak Belfodil von Bremen ins Tor, doch das Schiedsrichter-Team entschied auf Abseits. Nach einer Ecke traf Freiburgs Verteidiger Philipp Lienhart per Kopfball in der 73. Minute den Außenposten.



FC Bayern München – VfL Wolfsburg 2:2 (2:0)

Im Freitagsspiel entwickelte sich gleich zu Beginn der erwartete Spielverlauf. Der FC Bayern kontrollierte das Geschehen mit viel Ballbesitz, Wolfsburg formierte sich in der Defensive vor dem eigenen Strafraum. Lücken ergaben sich für die Bayern zunächst kaum, weil zu wenig Bewegung und Ideen im Spiel waren. Nach einem umstrittenen Elfmeter für die Bayern sorgten Robert Lewandowski (33. Minute) und Arjen Robben (43.) jedoch für die Pausenführung des FCB.

Nach der Halbzeit fehlte den Bayern die Torgefahr. Beste Möglichkeiten hatten sie durch Robben und Ribéry, konnten sie aber nicht nutzen. Nach einem schweren Fehler von Torhüter Sven Ulreich schoß Maximilian Arnold mittels eines Freistoßes das erste Tor für Wolfsburg. Daniel Didavi sorgte schließlich mit einem Kopfball in der 83. Minute für den Ausgleich der Wolfsburger.