Der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg trennen sich nach einem 2:2 unentschieden. Durch das Unentschieden bleibt Bayern vorerst auf Rang Zwei in der Tabelle der Bundesliga. Robert Lewandowski (33. Minute/Foul-Elfmeter) und Arjen Robben (43.) trafen für die Bayern. Bei Wolfsburg waren Maximilian Arnold (56.) per Freistoß und Daniel Didavi (83.) mit einem Kopfball erfolgreich.

Gleich zu Beginn entwickelte sich der erwartete Spielverlauf. Die bayerische Mannschaft kontrollierte das Geschehen mit viel Ballbesitz, Wolfsburg formierte sich in der Defensive vor dem eigenen Strafraum. Lücken ergaben sich für die Bayern zunächst kaum, weil zu wenig Bewegung und Ideen im Spiel waren.

Distanzschüsse von Arnold und Divok Origi waren die einzigen Offensivszenen. Müller spielte den Ball steil in den Strafraum zu Lewandowski. Dieser drehte sich nach einer eher schlechten Annahme in Marcel Tisserand und fiel. Der Schiedsrichter Christian Dingert zeigte daraufhin sofort auf den Elfmeterpunkt. Damit schoß Lewandowski das erste Tor für die Bayern. Das zweite Tor für die bayerische Mannschaft folgte noch vor der Halbzeit, geschossen in der 43. Minute von Arjen Robben.

Nach der Halbzeit fehlten den Bayern die Torchancen. Beste Möglichkeiten hatten die Bayern durch Robben (76.) und Ribéry (78.), die sie aber nicht nutzen. Nach einem schweren Torwartfehler von Sven Ulreich schoß Maximilan Arnold beim Freistoß das erste Tor für Wolfsburg. Der Wolfsburger Daniel Didavi sorgte mit einem Kopfball in der 83. Minute für das Unentschieden.