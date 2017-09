Mit dem 2:0 Sieg gegen den Hamburger SV steigt der RB Leipzig auf Rang drei der Tabelle in der Bundesliga. Naby Keita (67. Minute) und Timo Werner (75.) erzielten für Leipzig im Hamburger Stadium die Tore. Der HSV rutscht durch die Niederlage auf Rang fünf ab. Leipzig feiert mit diesem Sieg den zweiten Saisonsieg in der Bundesliga.

Der Leipziger Jean-Kevin Augustin traf in der 6. Minute den Außenpfosten. Dann rettete HSV-Abwehrchef Kyriakos Papadopoulos bei einem Schuss von Willi Orban in höchster Not (11.), ehe Werner aus spitzem Winkel an Torwart Christian Mathenia scheiterte (16.). Nach 20 Minuten fanden die Hamburger jedoch über Konter zu mehr Sicherheit. Das Fehlen ihres Torjägers Nicolai Müller, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, machte sich allerdings bemerkbar. Im Abschluss ließ es der HSV an Präzision vermissen. So vergab Filip Kostic in der 24. Minute völlig frei vor dem RB-Tor kläglich. Wenig später musste Kostic verletzt ausgewechselt werden

Nach dem Seitenwechsel zog sich der HSV weit in die Defensive zurück. Der Druck der Leipziger zeigte schließlich Wirkung. Marcel Sabitzer führte einen Freistoß schnell aus und per Fernschuss brachte Naby Keita Leipzig in Führung. In der 75. Minute sorgte Werner dann für das entscheidende Tor für den RB Leipzig.