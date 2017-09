Wer spielt wann gegen wen?

An diesem Sonntag gibt es Wichtigeres, aber wir erklären Ihnen trotzdem, was das Bundesliga-Wochenende so bringt. Woanders machen Sie Kreuze, bitte an der richtigen Stelle. Hier werfen Sie mit Herzchen um sich. Pro Spiel eins, dem Team, das Sie gewinnen sehen wollen.



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Hoffenheim gegen Schalke. Manche Menschen merken ausschließlich anhand des Fußballs, dass sie alt werden. Wenn nämlich sämtliche Profis auf dem Rasen jünger sind als man selbst, sollte man sich langsam Gedanken machen, wie es mit der Altersvorsorge aussieht. Eine sehr ernüchternde Erkenntnis, die beim Spiel Hoffenheim gegen Schalke auf die Spitze getrieben wird. Hier sind nämlich auch die Trainer jünger. Julian Nagelsmann, 30, und Domenico Tedesco, 32, sind die beiden jüngsten der Bundesliga und Protagonisten des fußballerischen Jugendwahns. Ein Drittel der Bundesligatrainer sind noch nicht mal 40. Das gab es noch nie. Nun ist es ja schön, dass Autorität keine Frage des Alters ist und graue Haare kein Wert an sich mehr sind. Allerdings ist auch niemand deshalb ein guter Trainer, weil er die Interessen seiner Spieler teilt. Also weiß, was Snapchat ist und welche Kopfhörer den größten Wumms haben. Tedesco und vor allem Nagelsmann aber machen den Eindruck, als wären sie mehr als eine Modeerscheinung, obwohl beide erst im vergangenen Jahr die Trainerausbildung beim DFB bestanden haben. Tedesco übrigens mit 1.0, mehr Matchplan hat also keiner. Wir sind gespannt, wer den leichteren Laptop hat, und fragen uns derweil, was Otto Rehhagel eigentlich macht:

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Leipzig gegen Frankfurt, Neunter gegen Zehnter, mittelstes Mittelmaß. Während die Frankfurter mit dem Mittelfeldplatz am Ende der Saison sicher leben könnten, wäre der für RB eine Enttäuschung. Im Niemandsland der Tabelle zu landen, das schaffen andere schließlich auch ohne Milliardär. Es ist zwar noch früh in der Saison, doch zeichnet sich bereits ab, dass es RB schwieriger haben wird als im Vorjahr. Sie müssen nun fast immer selbst das Spiel machen, was manchmal ganz gut klappt, manchmal nicht so. Zudem können sie Ausfälle durch Sperren (Keïta) oder Champions-League-bedingte Rotationen bislang noch nicht kompensieren. Es mag den Verantwortlichen ein schwacher Trost sein: Im ZEIT-ONLINE-Herzchen-Ranking liegt RB seit kurzem stets auf einem der vorderen Plätze. Herzig!

Was steht im Blickpunkt?

Das Tor des BVB, also das eigene. Das ist nämlich noch unberührt. Nach fünf Spielen ist die Mannschaft von Peter Bosz ohne Gegentor. Gegen Gladbach soll das auch so bleiben. Eine Statistik, die umso mehr überrascht, weil Boszs Vorgänger Thomas Tuchel es selten geschafft hat, die Abwehr so stabil zu zimmern, wie es für allerhöchste Anforderungen nötig wäre. Bosz geht anders an die Aufgabe heran, lässt die ganze Mannschaft kontrollierter und gewissenhafter spielen, was am Ende vielleicht zwei Chancen weniger pro Spiel ergibt, aber vor allem die Abwehrspieler erfreut. Dass die auf Topniveau nämlich auch ihre Schwächen haben, weiß nicht nur Harry Kane.