Schalke 04 – Bayer Leverkusen 1:1 (1:0)

Schalke 04 mussten sich zum Auftakt des siebten Spieltages trotz einer Führung durch das Freistoßtor von Leon Goretzka (34. Minute) mit einem Unentschieden gegen seinen Angstgegner Bayer Leverkusen begnügen. Die Mannschaften trennten sich nach 96 Minuten mit einem Endstand von 1:1 (1:0). Dem Leverkusener Leon Bailey gelang in der 61. Minute mit seinem ersten Bundesliga-Tor der Ausgleich.

Besonders spannend wurde das Spiel nach dem Ausgleich. So köpfte Bayers Alario freistehend über das Tor (82.). Der für Embolo eingewechselte Schalker Guido Burgstaller schoss im Duell gegen Leno aus dem spitzem Winkel (85.), und Bailey hatte in der Nachspielzeit das Siegtor vor Augen – Torwart Fährmann verhinderte aber einen Treffer. Während Schalke nach dem dritten Spiel ohne Sieg mit zehn Punkten vorerst den siebten Platz der Bundesliga belegt, bleibt Bayer (8 Punkte) trotz des ersten Auswärtspunkts bis auf weiteres im Tabellenmittelfeld. Leverkusen hatte zuvor dreimal in Folge in Gelsenkirchen gewonnen.