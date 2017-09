Der FC Bayern München unterliegt am zweiten Spieltag der Champions League Paris Saint-Germain mit 3:0. In der Gruppe B liegen die Münchener nun mit drei Punkten gleichauf mit Celtic Glasgow. Auf Rang vier der Tabelle liegt der RSC Anderlecht. Paris Saint-Germain führt die Tabelle mit sechs Punkten an.



Die Partie in Paris war mit einer Überraschung gestartet: Bayern-Trainer Carlo Ancelotti bot eine unerwartete Startelf auf, ließ anstelle des Weltmeister-Duos Mats Hummels und Jérôme Boateng im Abwehrzentrum Javi Martínez und Niklas Süle spielen. Auch Arjen Robben und Franck Ribery nahmen auf der Bank Platz. Ihnen gegenüber standen die Topspieler Neymar, Edinson Cavani und Kylian Mbappé.

Schon in der zweiten Minute konnte Bayerns Abwehr nichts gegen PSG-Star Neymar ausrichten: Der Brasilianer dribbelte problemlos an drei Gegenspielern vorbei, legte quer auf den aufgerückten Dani Alves, der dem herauseilenden Bayern-Torwart Sven Ulreich durch die Beine spielte und zum 1:0 traf.

Die Bayern erholten sich zwar schnell von dem frühen Tor und dominierten Teile der ersten Halbzeit, allerdings trafen nur die Pariser: In der 31. Minute erzielte Edinson Cavani das 2:0. Sieben Minuten später konnte Ulreich einen Anschlusstreffer von Cavani gerade noch verhindern, kurz danach verfehlte Neymar mit einem Schritt das 3:0.



Zur zweiten Halbzeit brachte Ancelotti dann Sebastian Rudy und Kingsley Coman für James Rodríguez und Corentin Tolisso auf das Spielfeld. In der 63. Minute spielte Mbappé die bayerische Abwehr ein weiteres Mal aus, passte den Ball zu Neymar - 3:0.