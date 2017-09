Mats Hummels scherte aus aus der Gruppe, die über den Rasen schritt, aus, zog sich das Trikot über den Kopf und gab es einem Fan. Alles wie immer also, doch der Moment war mit Spannung erwartet worden. Es war nicht klar, was er und seine Mitspieler nach dem Abpfiff tun würden. Es war nicht klar, wie die Fans reagieren.



Am Freitag, beim Spiel in Prag, hatten deutsche Fans viele Misstöne verursacht. Sie stimmten Anti-DFB-Gesänge an, auch während der Nationalhymnen, beleidigten Timo Werner wegen desser Schwalbe und weil er für Red Bull kickt. Und andere fügten den "Sieg"-Rufen aus dem Block ein "Heil" hinzu. Angeführt von Hummels gingen Mannschaft, Trainer und Verband nach dem Spiel auf Distanz zu den Fans. Rhetorisch zum einen, aber sie verweigerten auch das Ritual, in die Kurve zu gehen.

Diesmal musste die Ehrenrunde besonders Spaß gemacht haben, denn beseelt vom Publikum besiegte die deutsche Elf in einem wunderbaren Fußballspiel Norwegen 6:0. Die Stuttgarter Zuschauer überschütteten die Spieler mit Liebe. Die meisten Umarmungen und Küsse bekam der vielgeschmähte Werner, und zwar nicht weil er zwei Tore schoss, sondern einfach so. Schöner kann Fußball kaum sein.



Stuttgart erwies sich als der ideale Ort für die neue Harmonie zwischen Team und Fans. Das schwäbische Publikum ist ausgezeichnet. 1993 gewann es für die Stimmung während der Leichtathleitik-WM 1993 den Fairplay-Preis der Unesco. Das Spiel um Platz 3 der Weltmeisterschaft 2006 war wohl das emotionalste des Turniers, obwohl sportlich unbedeutend.



Und auch diesmal zeigten die Schwaben ihre beste Seite. Kein Rechtsrock. Keine Pickelhauben. Kein "Sieg"-Gebrüll, schon gar kein "Heil". Das Nazometer schlug nie aus. Stets aufmerksam und zum Applaus bereit, nie aggressiv und mosernd. Ein Mann auf der Tribüne, so erzählte man sich später, soll bei einem der wenigen deutschen Ballverluste "Scheibenkleister" gerufen haben. Erschrocken von sich selbst und gemaßregelt von den Nachbarn habe er aber sofort geschworen, sich den Mund mit Seife auszuwaschen.



Selbst der Stadionsprecher verzichtete auf ein Ritual. Nach Toren für die Heimelf lässt er üblicherweise die Fans das Ergebnis skandieren. Die "Null" der Gäste ("Null" heißt es kurioserweise immer, selbst wenn die schon ein Tor geschossen haben) fällt meist besonders laut und hämisch aus. Der Stuttgarter Mann am Mikro las das Ergebnis trocken wie ein Nachrichtensprecher vor. Bloß nicht unter Chauvinismusverdacht geraten.