Dieser Text wird die Bundestagswahl nicht entscheiden, das vorweg. Der Sport füllt Stadien und sorgt für beste TV-Quoten. Doch wegen der Sportpolitik geht am Montagabend niemand in Dresden auf die Straße. Dabei ist der Sport gesellschaftlich und politisch relevant. Tausende Ehrenamtliche integrieren Geflüchtete in die Gesellschaft. Der Deutsche Olympische Sportbund hat offiziellen Angaben zufolge 27 Millionen Mitglieder, auf Slacklines Balancierende oder Hanteln Stemmende nicht mitgezählt. Sportler sind eine relevante Wahlgruppe. Welche Partei hat was mit ihnen vor? Wie wird die Arbeit im Sportausschuss, den es seit 1972 gibt, aussehen? Wir haben die Wahlprogramme von CDU/CSU, SPD, Grünen, Linkspartei, FDP und AfD analysiert.



Ein wichtiges Thema sind Sporthallen. Viele Vereine stellten ihre Hallen Flüchtlingen zu Verfügung. Mittlerweile sind die meisten Hallen wieder geräumt, müssen aber saniert werden. Doch nicht nur wegen der Flüchtlinge wird an immer mehr Orten sichtbar, wie marode manche Sporthallen geworden sind. Linke wollen Hallen und Bäder sanieren und fordern den Bund auf, sich zu beteiligen. Die SPD will ein Förderprogramm für Sportstätten auflegen. Und die CDU, seit zwölf Jahren Regierungspartei, will den "Sanierungsstau abbauen". Sie verweist zwar auf ihr Integration-durch Sport-Programm, das seit 1989 schon läuft. Doch was sie künftig damit vorhat, sagt sie in ihrem Regierungsprogramm nicht.

Alle Parteien mit Chancen auf den Bundestag erkennen den Wert des Sports als "Motor der Integration" (SPD) an. Bei der AfD klingt das allerdings ein bisschen anders: "Muslimische Schüler müssen genauso wie alle anderen Schüler auch am Sport- und Schwimmunterricht sowie an Klassenfahrten teilnehmen."

In die abgelaufene Legislaturperiode hinein fällt auch der Beginn der Spitzensportreform. "Mein Ziel ist es, dass Deutschland als Sportnation wieder ganz vorne mitspielt", sagte der für Sport zuständige Innenminister Thomas de Maizière. Er will mehr Medaillen. Profisportler sollen deshalb mit Hilfe einer Potenzialanalyse (PoTas) bewertet werden. Nur wer Chancen auf Medaillen hat, soll künftig gefördert werden. Kritiker sagen, dass deutsche Sportler damit in ein ungleiches Rennen geschickt werden: In Russland flog 2015 ein staatlich orchestriertes Dopingsystem auf, andere Länder kontrollieren auch nicht. Die Deutschen hingegen kontrollieren strenger. Nicht nur deswegen ist die Reform äußerst umstritten. Sportverbände fürchten durch sie mehr Zentralisierung. Anfang August trat der PoTas-Komissionsvorsitzende zurück. Offenbar, weil er die Unmöglichkeit seiner Aufgabe bemerkte. André Hahn, Sportpolitiker der Linken, sagte: "Die Reform wird immer mehr zum Desaster." Verhandelt wurde sie am Sportausschuss vorbei, was Linke und Grüne kritisierten.

Es überrascht daher wenig, dass die CDU diesen Part ausspart. Budgetdebatten hat de Maizière auf die Zeit nach der Wahl verschoben. Man werde den Breitensport und den Spitzensport weiter fördern, beide seien wichtig, schreibt die CDU. Auch die andere Regierungspartei ist kaum konkreter. Die SPD will Spitzensportlern mit der Deutschen Sporthilfe helfen, für das Alter zu sparen. Auch duale Karrieren aus Sport und Beruf will sie unterstützen. Kommt die Spitzensportreform wie geplant, wird es künftig mehr solcher dualer Karrieren geben. Allerdings nicht, weil Sportler das wollen, sondern weil sie müssen.

Viele Sportler, wie zum Beispiel die erfolgreichste deutsche Olympionikin Claudia Pechstein, suchen den Ausweg, indem sie sich der Polizei oder der Bundeswehr anschließen. Dort gibt es Sportfördergruppen, die die Vereinbarkeit von Training und Beruf ermöglichen. Die Linke plädiert dafür, diese zu streichen und stattdessen das Geld den Sportlern direkt zukommen zu lassen. Die Grünen wollen Leistungs- und Breitensport "zusammen denken". Und die FDP verspricht, Barrieren für Spitzensportler aus dem Weg zu räumen, denn "Sportler begeistern und animieren als Vorbilder".



Die AfD äußert sich nicht zum Spitzensport. Wähler vermutet die AfD hingegen unter den Sportschützen. Die seien besonders vom strengen Waffenrecht betroffen, das die EU nach den Anschlägen in Paris erlassen hatte. Für die AfD ein Unding: "Der Erwerb des Waffenscheins für gesetzestreue Bürger ist zu erleichtern."

Zurück zum Sport. Die wohl wichtigste Neuheit zwischen 2013 und 2017 war das Antidopinggesetz (ADG). Es verankerte Doping im Strafrecht. Noch ist offen, wie sinnvoll das ist. Juristen haben Bedenken, es gab noch kein Verfahren. Für die Linke reicht das Gesetz nicht aus. Sie fordert, dass der Schutz von Whistleblowern auch in das Gesetz gehört hätte. Die FDP hält das ADG für einen Fehler und will stattdessen die Kontrollen der Nationalen Antidopingagentur "mit Innovationen effizienter machen".

Doch Doping gehört leider weiter zum Sport. Und wer noch immer nach Unterschieden zwischen Angela Merkel und Martin Schulz sucht, findet sie beim Kampf dagegen. Was die CDU/CSU plant? Gute Frage. Im Regierungsprogramm findet sich dazu nichts. Für die SPD bleibt Doping hingegen "zentraler Bestandteil der Sportpolitik". Die Linke will Doping weiter bekämpfen, ebenso die Grünen. Zudem wollen die Grünen Dopingopfer aus West- und Ostdeutschland deutlich höher entschädigen. Die 10,5 Millionen Euro, die Dopingopfern im März 2016 zugesichert wurden, reichen ihrer Auffassung nach nicht aus. Konkrete Maßnahmen zur Dopingprävention für den Nachwuchs, welche viele Antidopingkämpfer als essenziell ansehen, finden sich in keinem Programm.