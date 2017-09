Längst war das Spiel zu Ende, da hörte man die deutschen Fans noch im Presseraum. Der liegt in der Prager Eden Aréna im Oberrang. Durch seine offene Tür hallte es "Scheiß DFB!" Es ist der Sommerhit des deutschen Fußballs, große Teile der Fanszene der Bundesliga protestieren mit diesem Slogan gegen die kleingeistige Politik des DFB und seine großspurige Attitüde. Jetzt also auch bei Länderspielen.

Als Joachim Löw den Raum betrat, waren die Fans rechtzeitig verstummt. "Davon hab ich nichts mitbekommen", sagte der Bundestrainer, als er nach ihnen gefragt wurde. Da dürfte er einer der wenigen im Stadion gewesen sein. Wovon er in jedem Fall etwas mitbekommen hatte, war die Leistung seiner Mannschaft. "Wir waren offen und ließen viele Konterchancen zu", bemängelte er. "Wir hatten oft den Ball, aber wenige Chancen". Und: "Es war ein Glückssieg."

Hinten löchrig, vorne stockend, und die Fans sangen zornige, unzüchtige und bedenkliche Lieder – der äußerst knappe 2:1-Sieg in Tschechien brachte die deutsche Elf der WM-Qualifikation zwar ein weiteres Stück näher, litt jedoch unter einigen unguten Begleitumständen.

Schon vor dem Spiel machte sich die Meute bemerkbar. Unter die Hymnen, auch die deutsche, mischten sich Pöbelrufe gegen den DFB. Eine Schweigeminute für zwei kürzlich verstorbene ehemalige Funktionäre des tschechischen Fußballverbands nutzte eine knappe Handvoll für ähnliche Stellungnahmen.

An der Anti-Werner-Stimmung ändert sich nichts

Timo Werner musste sich wieder mal einiges Unvorteilhaftes über seine Mutter und die Umstände seiner Zeugung anhören. Im Vorjahr hatte er einen Elfmeter geschunden, einem Stürmer von RB Leipzig wird eine Schwalbe offenbar nicht verziehen.

Wankelmut konnte man den deutschen Fans nicht vorwerfen, denn an der Anti-Werner-Stimmung änderte auch sein frühes Tor nichts. Mit dem ersten Angriff gingen die Deutschen auf recht simple Weise in Führung. Danach brachten sie das tschechische Tor jedoch selten in Gefahr. Lars Stindl hatte in der ersten Halbzeit eine Chance. An viel mehr konnten sich auch Wohlmeinende nicht erinnern.

An tschechische Schüsse hingegen schon. Die deutsche Defensive hatte Löcher. Das fing im Mittelfeld an, der zentrale Spieler Toni Kroos ist nun mal kein Aufräumer. Auch die Abwehr ließ den Gegner immer wieder in den Strafraum. Hätten die Tschechen bessere Schützen, wäre der Weltmeister reif gewesen. Doch Jan Kopic (Viktoria Plzeň), Jan Bořil (Slavia Praha) oder Theodor Gebre Selassie (Werder Bremen) scheiterten mit teils bizarren, teils niedlichen Schussversuchen.

Mindestens ein Unentschieden war drin

Tschechien, das war mal eine der stärksten Fußballmannschaften der Welt. Bei der EM 2004 besiegte das kleine Nachbarland die Deutschen mit einer B-Elf. Damals hatte es Weltstars wie Pavel Nedved, Tomas Rosicky oder Milan Baros. Heute hat es wenig zu bieten, wartet auf eine neue Generation. Tschechiens Chance, im nächsten Jahr an der WM in Russland teilzunehmen, ist klein. Auch die weiteren Aussichten sind schlecht. Der Verbandspräsident Miroslav Pelta musste jüngst ins Gefängnis, weil er die Verteilung von Fördergeld beeinflusst haben soll.

Umso mehr freuten sich die Tschechen als Vladimír Darida, Profi von Hertha BSC, traf. Sein Ausgleich resultierte aus einem wunderbaren Rechtsschuss aus der Distanz. Mindestens das Unentschieden wäre für den Gastgeber verdient gewesen, die Deutschen waren keineswegs besser.

Ihre dürftige Leistung lag vor allem an den den Confed-Cup-Siegern. Larst Stindl fehlten Mut und Präzision. Julian Brandt schöpfte seine Möglichkeiten nicht annähernd aus. Matthias Ginter schloss die Lücken nicht. Timo Werner schoss zwar das Tor, das Kombinieren war aber nicht sein Ding.