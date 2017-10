Der VfB Stuttgart siegte mit 2:1 (1:0) zum Auftakt des 8. Spieltags der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln. Damit verlor Köln das erste Mal seit über 21 Jahren gegen Stuttgart und bleibt weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz. Auch die Chance auf einen ersten Sieg haben die Kölner wieder verpasst. Anastasios Donis (38. Minute) und Chadrac Akolo in der Nachspielzeit schossen für die Stuttgarter Mannschaft die Tore. Der VfB Stuttgart rutscht nach diesem Sieg in das Mittelfeld der Tabelle.

Nach einer flachen Hereingabe von Lukas Klünter verfehlte Yuya Osako das Stuttgarter Tor nur um wenige Zentimeter. Auf der Gegenseite vergab Donis mit einem Distanzschuss die erste Gelegenheit für die Stuttgarter Mannschaft (11.).

Spielerisch präsentierte sich Köln in der Anfangsphase zunächst deutlich stärker als Stuttgart. Der Kölner Osako scheiterte aus leicht spitzem Winkel an Ron-Robert Zieler im VfB-Tor (17.), Simon Zoller verfehlte sein Ziel freistehend (25.) und ein Versuch von Matthias Lehmann flog nur knapp über die Latte (27.).



Bei Stuttgart fehlte dagegen in der ersten Halbzeit die Struktur im Aufbauspiel. Eher zufällig kam Donis zu einem weiteren Abschluss (32.), traf das Tor aber nicht. Holger Badstuber per Kopf (34.) und erneut Donis (36.) verpassten den Führungstreffer noch, ehe Donis für das 1:0 sorgte.

Nach der Halbzeit war die Stuttgarter Mannschaft dem zweiten Treffer lange Zeit näher, als der FC Köln dem Ausgleich. Santiago Ascacibar scheiterte mit einem Schuss aus dem Hintergrund an dem Kölner Torwart Timo Horn (55.), der eingewechselte Akolo brachte den Ball nach einem Doppelpass mit Simon Terodde nicht kontrolliert Richtung Tor. Mit einem Fernschuss in den Winkel gelang Heintz der Ausgleich. In der Nachspielzeit schoss Chadrac Akolo das zweite Tor und sicherte der Stuttgarter Mannschaft damit den Sieg.