Zum Auftakt des neunten Bundesliga-Spieltags hat sich der FC Schalke 04 mit 2:0 gegen den FSV Mainz 05 durchgesetzt. Die Tore erzielten Nationalspieler Leon Goretzka (13. Minute) und der Österreicher Guido Burgstaller (74.). Es ist der zweite Sieg in Folge für die Schalker unter Trainer Domenico Tedesco, die damit zumindest für einen Tag auf Rang vier kletterten. Die Mainzer mussten dagegen ihre erste Niederlage seit drei Spielen einstecken und rutschten in der Tabelle auf Rang elf ab.

Nach dem erfolgreichen 2:0 in Berlin tat sich der FC Schalke zu Beginn des Spiels schwer, die Führung zu übernehmen. Und das, obwohl Trainer Domenico Tedesco auf dieselbe Aufstellung setzte. Die Gastgeber hatten allerdings mehr Ballbesitz und gingen gleich mit der ersten Torchance in Führung.

Goretzka schoss nach einem Pass von Burgstaller das 1:0. Für den Nationalspieler war es bereits das dritte Tor in den vergangenen drei Spielen und sein vierter Saisontreffer. Auch nach der Führung kontrollierte Schalke 04 das Spiel, spielte aber nur wenige Chancen heraus. Die beste Möglichkeit auf einen zweiten Treffer vergab Amine Harit, dessen Schuss in der 38. Minute knapp links am Tor vorbeiging.



FSV Mainz unter Trainer Sandro Schwarz entwickelte auch nach der Pause kaum Torgefahr. Viel mehr als einen Schuss von Yoshinori Muto, den Schalke-Keeper Ralf Fährmann sicher hielt (47.) brachten die Gäste nicht zustande. Der eingewechselte Kenan Kodro vergab kurz vor Schluss die Chance zum Anschluss, als er in der 80. Minute knapp vorbei köpfte.

Schalke 04 steigerte sich erst in der Schlussphase der Partie und kamen zu mehr Chancen. Einen Schuss von Angreifer Franco di Santo parierte Adler (61.), Burgstaller traf nach einer Freistoßflanke nur den Pfosten (67.). Kurz darauf war der Österreicher nach einer Ecke dann aber zur Stelle und schoss das entscheidende 2:0.