Der Bundesligaverein 1. FC Köln hat sich von seinem Geschäftsführer Jörg Schmadtke getrennt. Nach "eingehender und intensiver Analyse zu unterschiedlichen Auffassungen im Hinblick auf die zukünftige sportliche Ausrichtung" habe man sich gemeinsam auf den Schritt geeinigt, teilte der Verein mit. Der eigentlich bis 2023 laufende Vertrag mit Schmadtke werde mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Er wolle den Weg freimachen für einen neuen Impuls, sagte Schmadtke. In dieser Saison konnte Köln noch kein Bundesligaspiel gewinnen.

Der ehemalige Profitorhüter Schmadtke kam im Sommer 2013 zum 1. FC Köln. Ein Jahr später stieg der FC als Zweitligameister in die Bundesliga auf. In der darauffolgenden Spielzeit erreichte der Verein den zwölften Platz, platzierte sich 2016 auf Platz neun und qualifizierte sich in der zurückliegenden Saison mit Platz fünf für die Teilnahme an der Europa League.



In der laufenden Saison ist der Verein bisher weit hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben. Das Team von Trainer Peter Stöger ist derzeit mit zwei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. In der Europa League haben die Fußballer alle drei bisherigen Spiele verloren. Die Niederlagen lösten eine Diskussion über Trainer Stöger aus, den Schmadtke bislang stets verteidigt hatte.