1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt 1:1 (0:1)

Eintracht Frankfurt kann in Mainz einfach nicht gewinnen: Der 14. Versuch, einen Auswärtssieg im Rhein-Main-Derby in der Bundesliga zu feiern, endete am 10. Spieltag mit einem 1:1 (0:1). Ein Eigentor von Stefan Bell brachte die Eintracht zwar in der 37. Minute in Führung. Der kurz zuvor eingewechselte Suat Serdar schoss aber in der zweiten Halbzeit (71.) das Tor zum Ausgleich.

Die Eintracht verpasste damit nicht nur den Derbysieg, sondern auch den zumindest vorübergehend vierten Tabellenplatz der Bundesliga. Immerhin ist die Mannschaft von Trainer Niko Kovac nun seit vier Spielen ungeschlagen. Die Mainzer dagegen müssen sich mit einer Leistung wie dieser eher auf den Abstiegskampf einstellen.



Die Entstehung des 0:1 sagte viel über das schwache Niveau des Spiels aus. Der Frankfurter Angriff war wegen eines Fehlpasses eigentlich schon zuende. Jedoch verschätzte sich der Mainzer Verteidiger Daniel Brosinski, sodass Frankfurts Marius Wolf den Ball abfangen und Richtung Tor laufen konnte. Die Hereingabe des Flügelspielers fälschte FSV-Kapitän Bell ins eigene Tor ab.

Nach der Pause wurden die Mainzer stärker. In der 56. Minute forderten sie bei einem Angriff gleich zwei Elfmeter, weil Yoshinori Muto im Strafraum zweimal zu Fall kam. Abgesehen vom Ausgleichstreffer hatte der FSV aber nur noch eine gute Chance durch Bell (89.).

Die Eintracht zeigte nach der Pause zu wenig und wurde bestraft. Dabei hatte Ante Rebic in der 48. Minute eine gute Torchance – die scheiterte jedoch am Mainzer Ersatztorwart Robin Zentner. Der 22-Jährige vertritt bis zur Winterpause Stammkeeper René Adler, der am Freitag am Oberschenkel operiert wurde und drei Monate pausieren muss.