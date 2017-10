Wer spielte wie gegen wen?

Dieses Wochenende riecht nach einem Herzchenrekord. Die meisten bekam RB Leipzig ab, der den BVB auch im Herzchenduell besiegte. Ferner beliebt: Freiburg und Mainz.



Hier entlang zur aktuellen Tabelle.

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Dortmund gegen Leipzig. Das rasanteste Spiel der bisherigen Saison, vielleicht gar eines der besten der vergangenen Jahre, viel war da ja nicht zuletzt. Jetzt aber fünf Tore, zwei Platzverweise und viel, viel Tempo. Der Spitzenreiter aus Dortmund führte schon nach vier Minuten, ehe Leipzig übernahm. Die Sachsen schienen auf einer Mission zu sein. Die Pfiffe der Dortmunder, sehr, sehr laut bei Leipziger Ballbesitz, machten aus Kälbern Bullen, aus Timos wurden Werners, na gut, Timo Werner spielte gar nicht, aber da machte sich eine Mannschaft gerade. Die jungen Spieler von RB werden erwachsen, sie rissen das Spiel an sich und drehten es zu einem 3:2-Sieg. Am Ende auch ein wenig glücklich, fragen Sie nach bei Dortmunds Andrij Jarmolenko. Der BVB, der nach 41 Bundesligaheimspielen mal wieder verlor, muss sich die Feststellung gefallen lassen, dass er zwar Köln, Hamburg und Gladbach auseinanderspielen kann, gegen den ersten starken Gegner aber weniger gut aussieht. Wie schon in der Champions League. RB dagegen orientiert sich wieder nach oben und es sieht danach aus, als ob es in diesem Jahr tatsächlich einen Dreikampf um den Titel geben könne. Die Liga lebt. Positiv auch: Das Spiel stand bekanntlich unter besonderer Beobachtung, es blieb aber ruhig. Keine Steine, keine Fäuste. Den Dortmunder Fans auf der Südtribüne konnte sogar Selbstironie attestiert werden. Auf einem Banner hieß es: "Die Wand der Schande grüßt die Schande der Liga."



Welches Spiel durften Sie verpassen?

Hertha gegen Schalke, weil die meisten darüber redeten, was vor dem Spiel geschah. Alle elf Spieler von Hertha BSC verschränkten vor Anpfiff die Arme und knieten auf dem Rasen. In den USA demonstrieren Profi-Footballer seit Wochen so gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze. Das Thema ist so gewaltig, dass Donald Trump gar nicht die Finger vom Smartphone lassen kann und die NFL den Protest mittlerweile unterbinden will. Die Redefreiheit ist auch im Land der freien Rede nicht mehr die, die es einmal war. Das Statement der Hertha, so erklärte es der Verein direkt bei Twitter, war als klarer Appell gegen Ausgrenzung und Intoleranz zu verstehen. In aller Welt wurde über die Nummer der Hertha berichtet. Zwar kritisierten einige die Nummer als PR-Aktion, aber eine gute Sache wird auch durch eine geschickte Steuerung nicht schlecht. Zumindest gesellschaftlich scheint Hertha ein Spitzenteam. Mal schauen, wann Donald Trump schändliches über die alte Dame twittert.



Wer stand im Blickpunkt?

Jupp Heynckes natürlich, bei seinem Comeback. Schon nach acht Minuten zollte Freiburgs Julian Schuster dem Bayern-Trainer Respekt für sein Lebenswerk und traf ins eigene Tor. Sein zweites Eigentor im zweiten Spiel übrigens, das war zuletzt Franz Beckenbauer 1975 gelungen. Gefühlt stand Heynckes damals auch schon an der Seitenlinie, stimmt aber nicht. Jedenfalls schossen sich die Münchner mit einem 5:0 aus der Minikrise. Am Ende dudelte in der Fröttmanninger Arena die Partymusik aus allen Ecken. Kingsley Coman dribbelte wieder, Thomas Müller nahm Einfluss auf das Spiel und Dr. Robert Lewandowski krönte seine Traumwoche nach WM-Qualifikation und wissenschaftlichen Ehren mit einem Stürmertor. Dass mit Dortmund und Hoffenheim zwei ernste Konkurrenten der Bayern Punkte ließen, machte das bayerische Wochenende perfekt. Und am kommenden Samstag geht es gegen den HSV.