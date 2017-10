SC Paderborn 01 – VfL Bochum 2:0 (1:0)

Der Drittligist Paderborn hat den Zweitligisten Bochum besiegt und ist damit unter den letzten 16 Vereinen, die um den DFB-Pokal kämpfen. Bereits in der siebten Minute fiel das erste Tor für die Gastgeber Paderborn. Auf den zweiten Treffer mussten die Zuschauer in der Benteler Arena in Paderborn dann fast 80 Minuten warten: Massih Wassey schoss Paderborn zum 2:0 (86. Minute). Insgesamt verteilte Schiedsrichter Sascha Stegemann sechs gelbe und eine gelb-rote Karte. Für den Drittliga-Spitzenreiter Paderborn zieht nun zum zweiten Mal seit 2004 ins DFB-Achtelfinale ein.



SV Wehen Wiesbaden – FC Schalke 04 1:3 (0:2)

Der FC Schalke gewann das vierte Pflichtspiel in Folge und besiegte den Drittligisten Wehen Wiesbaden mit 3:1 (2:0). Vor knapp 12.600 Zuschauern trafen die Königsblauen zweimal in der ersten Halbzeit (13., 30.), in der 53. Minute fiel das 0:3 für die Gastgeber. Der Wiesbadener Mittelfeldspieler David Blacha erzielte das erste und einzige Tor für die Hessen (76.). Der FC Schalke 04 belegt den fünften Platz der Bundesligatabelle.



Fortuna Düsseldorf – Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0)

Vor 52.500 Zuschauer in der erstmals seit Jahren wieder ausverkauften Esprit-Arena in Düsseldorf hatten die Gastgeber das Nachsehen: Fortuna Düsseldorf unterlag Borussia Mönchengladbach mit einem 0:1. In der 52. Minute flog der Ball nach einem Schuss von Stürmer Thorgan Hazard erst an den Oberschenkel des Düsseldorfer Torwarts und dann ins Netz – für Mönchengladbach das 1:0 und das Ticket ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Für Fortuna Düsseldorf ist es die erste Niederlage nach fünf Siegen.

Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin 4:1 (1:0)

In Leverkusen unterlag Zweitligist Union Berlin den Gastgebern deutlich. Bayer Leverkusen entschied das Spiel mit 4:1 (1:0) für sich. In der ersten Halbzeit traf Nationalspieler Julian Brandt (36.) für Leverkusen, nur Sekunden nach Beginn der zweiten Halbzeit gelang Dennis Daube der Ausgleichstreffer für Berlin (46. Minute). In der 58. Minute konnten die Gastgeber die Führung mit einem Kopfballtor von Stürmer Lucas Alario wiedererlangen und in der Nachspielzeit (90.+2) ausbauen. Die Partie hatte mit einer Verspätung von fünf Minuten begonnen, weil die Spieler von Union im Stau steckten.