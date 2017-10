Hertha BSC – 1. FC Köln 1:3 (0:2)

Zwei Tage nach der Trennung von Manager Jörg Schmadtke hat sich der FC Köln zurückgemeldet und Hertha BSC aus dem DFB-Pokal geschmissen. Der in der Fußball-Bundesliga noch sieglose Tabellenletzte gewann in der 2. Runde des nationalen Wettbewerbs mit 3:1 (2:0) in Berlin. Simon Zoller (35. Minute), Dominic Maroh (43.) und Christian Clemens (64.) brachten die Gäste in Führung. Hertha schaffte vor 33.459 Zuschauern im Olympiastadion durch Niklas Stark (69.) nur noch den Anschluss. Schmadtke hatte vor der Partie im Kölner Stadt-Anzeiger Gerüchten widersprochen, er habe den Rauswurf von Trainer Peter Stöger geplant. Der Coach wiederum sprach von einer "ganz entscheidenden Phase für den Club".

VfL Wolfsburg – Hannover 96 1:0 (0:0)

Newcomer Felix Uduokhai hat Trainer Martin Schmidt den ersten Sieg für den VfL Wolfsburg beschert. Nach zuvor fünf Unentschieden in der Fußball-Bundesliga schoss der Innenverteidiger den VfL durch ein 1:0 (0:0) gegen Hannover 96 ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Uduokhais erneuter Treffer (49. Minute) erfolgte nur drei Tage nach seinem Premierentor für den VfL beim 1:1 gegen Hoffenheim. Dank ihm steht Wolfsburg zum 14. Mal in der Runde der letzten 16. Erstmals seit sechs Jahren schaffte der VfL damit einen Heimsieg über den Rivalen aus der Landeshauptstadt.

VfL Osnabrück – 1. FC Nürnberg 2:3 (1:1)

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Runde des DFB-Pokals den VfL Osnabrück ausgeschaltet. Der Fußball-Zweitligist gewann beim Tabellenletzten der 3. Liga mit 3:2 (1:1) und zog durch Treffer von Mikael Ishak (38.), Tim Leibold (50.) und Enrico Valentini (72.) ins Achtelfinale ein. Für die Osnabrücker, die in der 1. Runde den Hamburger SV (3:1) aus dem Wettbewerb warfen, trafen Marcos Alvarez (4./Foulelfmeter) und Christian Groß (64.).



1. FC Kaiserslautern – VfB Stuttgart 1:3 (1:1)

Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern hat dem VfB Stuttgart deutlich mehr abverlangt als erwartet, eine Pokal-Überraschung aber verpasst. Am Ende gewann Stuttgart das Zweitrunden-Spiel mit 3:1 (1:1). Chadrac Akolo (66.) und Simon Terodde (71.) schossen auf dem Betzenberg die entscheidenden Tore für den DFB-Pokalsieger von 1954, 1958 und 1997. Der FCK war durch Lukas Spalvis (7.) sogar früh in Führung gegangen. Den Ausgleich erzielte Daniel Ginczek (20.) per Foulelfmeter.