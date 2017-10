TSG 1899 Hoffenheim - Istanbul Basaksehir 3:1 (0:0)

TSG Hoffenheim konnte mit einem 3:1 vor heimischem Publikum den ersten Sieg eines deutschen Teams in der laufenden Europa-League-Saison einfahren. Bereits in der torlosen ersten Hälfte zeigten die Kraichgauer eine starke Leistung, in der zweiten Hälfte belohnten sie sich dafür mit drei Toren. Abwehrspieler Benjamin Hübner (52. Minute), U21-Europameister Nadiem Amiri (59.) und Nico Schulz (75.) trafen gegen den türkischen Vizemeister aus Istanbul. In der Nachspielzeit konnte Stefano Napoleoni (90.+3) noch einen Treffer für die Gäste erzielen.

Für die Hoffenheimer ist es der erste Vereinserfolg auf internationaler Bühne. "Wir nehmen diesen Wettbewerb ernst und wollen unbedingt die Vorrunde überstehen", sagte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen nach der Partie.



BATE Borissow - 1. FC Köln 1:0 (0:0)

Der 1. FC Köln musste auch im dritten Spiel der aktuellen Europa League eine Niederlage hinnehmen. Der weißrussische Serienmeister BATE Borissow besiegte die Rheinländer mit 1:0. Allerdings spielte der Tabellenletzte der Bundesliga ein starkes Spiel und verlor am Ende unglücklich. Das Gegentor fiel in der 55. Minute nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum, Rios versenkte den Ball unhaltbar für den Köln-Keeper Timo Horn.



Trotz guter Leistung der Mannschaft mussten sich die Kölner zum Ende des Spiels "Wir haben die Schnauze voll"-Rufe ihrer Fans anhören. Trainer Peter Stöger meinte: "Das ist verdammt bitter. Aber ich kann nicht sagen, dass die Jungs nicht alles versucht hätten." In drei Tagen findet das Kellerduell gegen den Vorletzten Werder Bremen statt. "Wir müssen die Fans wieder ins Boot holen, wir brauchen sie am Sonntag", sagte der Kölner Verteidiger Dominic Maroh nach dem Spiel. Im Moment sei es "verdammt hart".

Der 1. FC Köln hat von den letzten elf Pflichtspielen nun zehn verloren, in der ersten Europacup-Saison nach 25 Jahren zeichnet sich das Vorrunden-Aus bereits zur Hälfte der Gruppenphase deutlich ab.



Zorya Luhansk - Hertha BSC Berlin 2:1 (1:0)

Auch Hertha musste sich erneut geschlagen geben, gegen Soija Luhansk reichte es in der Ukraine nur für ein 2:1. Bei seinem Startelf-Debüt erzielte der Top-Neuzugang Davie Selke in der 56. Minute per Kopf den Ausgleich, nachdem Silas (42.) für die Führung des Gastgebers gesorgt hatte. Alexander Swatok (79.) sicherte den Sieg für Luhansk.

Die Berliner kommen so auch nach dem dritten Spieltag nur auf einen Punkt. Beim Rückspiel in zwei Wochen hilft dem Team von Pal Dardai nur ein Sieg, um sich die Chance auf das Weiterkommen noch zu bewahren. "Der Gegner hat verdient gewonnen", reflektierte Dardai. "Wenn du Letzter bist, hast du das auch verdient. Wir müssen eine Analyse machen, ob wir überhaupt reif sind, in der Europa League mitzukicken."



Alle Informationen und Details zu den Spielen finden Sie in unserem Liveticker.