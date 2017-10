Wer spielte wie gegen wen?

Unsere Herzchenwertung gewann dieses Mal erneut RB Leipzig. Die spielten aber auch am Sonntag, hatten einen Tag mehr Zeit, Sympathien zu sammeln. Auf den Plätzen folgen Bremen, Köln und der BVB.

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Hertha gegen Bayern, weil dieses 2:2 noch einmal zeigte, wie schlecht der Meister drauf ist. Mit diesen Bayern wird das nichts mit einer spannenden Bundesliga-Saison. Zum zweiten Mal hintereinander verdaddelten sie eine 2:0-Führung. So konzept- und kopflos sah man ihn ewig nicht. Für das 1:0 sorgten Boateng und Hummels als Flankengeber und Einköpfer noch selbst, beim Anschlusstreffer aber sahen die Weltmeister-Innenverteidiger aus wie Fahnenstangen. Wie lustlose Fahnenstangen. Es wunderte nicht mehr, dass Carlo Ancelotti die beiden in Paris lieber auf die Bank gesetzt hatte. Vorn hatten die Münchner kaum Ideen, dafür kamen Flanken aus dem Halbfeld wieder in Mode, ein Stilmittel der Magath-Hitzfeld-Epoche, in der viele Taktik noch für Erfrischungsdragees hielten.



Und hätte der Schiedsrichter Harm Osmers nicht einen Elfmeter gegen die Bayern fälschlicherweise wieder zurückgenommen, hätte es noch schlimmer kommen können. Nun haben sie seit drei Spielen nicht gewonnen, für Münchner Verhältnisse sind das Äonen. Fünf Punkte Rückstand auf den BVB. Die Bayern sind gerade kaputt, auch im Wortsinn. Franck Ribéry verletzte sich am Knie, als er auf den Ball trat. Ihm droht eine monatelange Pause oder Schlimmeres, Ribéry ist schon 34. Aber ein 2:2 bei der Hertha, so einen Abgang hat er nicht verdient. Bonne chance, Monsieur Ribéry.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Ziemlich viele. Vor allem der Samstagnachmittag war zum Gähnen und man bekam eine Ahnung, warum sich die Bundesligisten in Europa so schwertun. Wer die Konferenz schaute, sah fast bei jeder Schalte dasselbe Bild: Ein Innenverteidiger schob einen Ball zum Außenverteidiger. Der schaute nach vorn, drehte sich zurück und schob ihn wieder zum Innenverteidiger. Sie nennen es Spielaufbau. Selbst die bisher so fesch aufspielenden Dortmunder lieferten gegen Augsburg eine zähe Partie. Pierre-Emerick Aubameyang leistete sich die arrogante Peinlichkeit, einen Panenka-Elfmeter (einen in die Mitte gelupften Schuss) zu verschenken, was ihn in jeder Kreisligamannschaft dazu verdonnert hätte, bis zum Saisonende die Schuhe der anderen zu putzen. Immerhin zauberte Shinji Kagawa einen Lupfer ins Tor, der das Herz wärmte. Trotz des Knirschens gewann der BVB 2:1 und es kam einem der alte Spruch in den Kopf: Wer solche Spiele gewinnt, wird am Ende Meister. Bei uns hörten Sie davon übrigens zuerst.



Wer stand im Blickpunkt?

Mal wieder die Schiedsrichter und der Videobeweis. Nach der berechtigten heftigen Kritik zuletzt klappte es diesmal besser. Gleich viermal nämlich wurden die Spiele mithilfe des Videobeweises ein wenig gerechter. In Augsburg bekam der BVB zu Recht einen Elfmeter zugesprochen, in Frankfurt und Stuttgart wurde je ein Elfmeter revidiert, weil die Fouls knapp vor dem Strafraum begangen worden waren. In Gladbach wurde ein Elfmeter in der Nachspielzeit bestätigt, sogar die Verlierer aus Hannover lobten den Videobeweis.



In zwei dieser Fälle sah man ein Bild, das sich durchsetzen könnte: Die Schiedsrichter auf dem Platz schauen sich die Szenen auf einem eigens für sie aufgebauten Monitor noch einmal an. So bleiben sie Herr des Verfahrens. Ihre Autorität wird kaum untergraben, weil sie nicht von einer unsichtbaren Instanz aus der Ferne korrigiert werden. Die Schiedsrichter auf dem Platz haben zudem ein besseres Gefühl für das Spiel als die Videoreferees im fernen Köln, können besser entscheiden, welche Entscheidung im Kontext des Spiels die richtige ist. Nur Harm Osmers machte beim Spiel Hertha gegen Bayern einen Fehler. Er nahm nach Ansicht der Zeitlupen einen Elfmeter gegen die Bayern zurück, obwohl mindestens eine Einstellung zeigte, dass Martínez wohl nicht den Ball gespielt hatte, sondern seinen Gegenspieler. Eine knifflige Szene, trotzdem verschlimmbesserte der Videobeweis die Entscheidung. Zumal nur klare Fehler korrigiert werden sollen, da stimmt das Feintuning noch nicht. Alle Videobeweise bei Bayern-Spielen fielen bisher übrigens für die Münchner aus, ausnahmslos. Aber das ist sicher nur Zufall.