Der Brite Lewis Hamilton ist zum vierten Mal Formel-1-Weltmeister. Beim drittletzten Rennen der Saison in Mexiko reichte dem Mercedes-Fahrer ein neunter Platz zum vorzeitigen Titel-Gewinn. Ferrari-Rivale Sebastian Vettel kann Hamilton trotz Platz vier in Mexiko nicht mehr einholen.

"Das war eine unglaubliche Reise in den letzten fünf Jahren und ich bin stolz, Teil davon zu sein. Ganz ehrlich, das fühlt sich sehr surreal an", sagte Hamilton nach dem Rennen.

Red-Bull-Fahrer Max Verstappen feierte seinen dritten Grand-Prix-Sieg vor Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil und Vettels Ferrari-Teamkollegen Kimi Räikkönen.

Vettel erreichte trotz eines Zusammenstoßes mit Hamilton in der ersten Runde und eines frühen Boxenstopps den vierten Platz. Um seine Titelchancen zu wahren, hätte er gewinnen müssen. Nach vielen Pannen in der zweiten Saisonhälfte lag Vettel vor dem Rennen in Mexiko in der Fahrerwertung bereits 66 Punkte hinter Hamilton.



Fast ein Jahr nach dem verlorenen WM-Duell mit dem nach dem Titelgewinn zurückgetretenen Nico Rosberg zog Hamilton nach Titeln mit Vettel und dem Franzosen Alain Prost gleich. Nur noch Michael Schumacher (7) und Juan Manuel Fangio (5) liegen in der Ewigen Bestenliste nun noch vor Hamilton, der nach 2014 und 2015 seine dritte WM mit Mercedes gewann. Erstmals war Hamilton in seiner zweiten Formel-1-Saison 2008 im McLaren Weltmeister geworden.



Für Hamiltons Mercedes-Team war es der achte Titel seit 2014. Die Silberpfeile gewannen 2014, 2015, 2016 und nun auch 2017 jeweils die Fahrer- und die Konstrukteurswertung.