Etwas blass und mit leerem Blick saß Ralph Hasenhüttl vor den Journalisten. Der Trainer von RB Leipzig konnte sich nicht entscheiden, ob er nun mit dem Schicksal hadern oder doch stolz sein sollte auf seine Mannschaft, nach diesen höchst turbulenten 120 Fußballminuten. "Die Spieler sitzen in der Kabine und wissen nicht, warum sie verloren haben", sagte er. Aber er sagte auch: "Was für ein heroischer Kampf, den wir geliefert haben."

Dieser Abend in Leipzig zeigte wieder einmal, was für eine nette Erfindung Pokalspiele sind. Auch der Bayern-Trainer Jupp Heynckes sprach von einem "dramatischen Pokalfight", bei dem sich beide Mannschaften "bis zum Letzten" verausgabt hätten. So ist es in K.-o.-Spielen. Weiter oder raus, hopp oder top, do or die. Wenn es dann Verlängerung und Elfmeterschießen gibt und die Zuschauer langsam heiser werden vom Schreien und keiner der Spieler mehr richtig laufen kann vor Erschöpfung. Wenn aber trotzdem jeder unbedingt gewinnen will, weil man sich, wenn es wehtut, eben nicht sagen kann, och, machen wir mal locker jetzt und gewinnen eben beim nächsten Mal. Weil es für den, der verliert, eben kein nächstes Mal gibt.

Besonders aufregend sind diese Spiele, wenn richtig gute Mannschaften aufeinandertreffen – möglichst zwei der drei besten eines Landes. Und wenn diese beiden Mannschaften auch noch die sind, die am meisten polarisieren. Die Münchner sind seit Jahrzehnten niemandem egal, RB Leipzig wird erst seit Kurzem von den Fußballtraditionalisten verachtet, dafür inbrünstiger als alle anderen Clubs zusammen. Es spielte also Sauron gegen Darth Vader, Goldfinger gegen Dr. No.

Ein Spiel für das Legendenkonto

Viele neutrale Fans, so war in den sozialen Medien zu lesen, wünschten sich, beide würden verlieren und es sind auch unbestritten diese Reflexe, die das Duell Leipzig gegen München schon jetzt zu einem deutschen Fußballklassiker machen, obwohl beide erst dreimal gegeneinander antraten. Dieses Spiel, das mit einem 5:4 im Elfmeterschießen für die Bayern endete, ist in jedem Fall eine dieser Partien, die auf das für Fußballfans so wichtige Legendenkonto einzahlt, auf das Konto der Erinnerungen, das im Leipziger Fall ja im Gegensatz zu anderen Konten noch recht leer ist. Es war einfach so viel los.

Beide Teams waren lange gleich gut. Die Bayern hatten etwas häufiger den Ball, Leipzig dafür die besseren Chancen. RBs Emil Forsberg, der ewige Dribbler, den man auf dem Bolzplatz eine Fuddelkutte nennen würde, schlug im und um den Bayern-Strafraum zahlreiche Haken, am Ende erfolglos.

Lewandowski ist von seinen Mitspielern genervt

Auf der anderen Seite zeigte die Körpersprache von Robert Lewandowski, was man über das Spiel der Bayern wissen musste: Er trabte überheblich und genervt über den Platz, haderte maximal theatralisch mit den Pässen und Entscheidungen seiner Mitspieler. Fasst dachte man, er würde jeden Moment vom Feld gehen, weil er das Spiel seiner Kollegen als Zumutung empfand.

Lewandowski musste aber eben auch mit ansehen, wie Kingsley Coman, von dem es hieß, dass er unter Jupp Heynckes aufblühte, spielte wie unter Ancelotti. Er legte sich den Ball zu weit vor, seine Flanken landeten überall, aber nicht auf den Köpfen der Mitspieler. Jérôme Boateng wirkt noch immer etwas tapsig auf den Beinen. Joshua Kimmich spielte ein paar üble Fehlpässe, Thiago Alcántara streute ungewohnte Fehler bei der Ballannahme ein, David Alaba war kaum zu sehen, Arturo Vidal tappte immer wieder in die Pressingfalle der Leipziger. Deren Fans riefen sich derweil abwechselnd fröhlich "Rasen!" und "Ballsport!" von den Tribünen zu. Sie mussten dabei nicht mal kichern.

Aber das Spiel ging hin und her und niemand hätte sich getraut vorherzusagen, was an diesem Abend noch so passieren könnte, so offen und spannend war die Partie. Bis der Schiedsrichter Felix Zwayer das Spiel an sich riss. "22 Akteure waren sehr gut auf dem Platz heute, einer konnte das Niveau nicht ganz halten", sagte Ralph Hasenhüttl.