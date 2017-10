Man braucht nur den Routenplaner zu befragen, um festzustellen, dass das Europa-League-Spiel zwischen Hertha BSC und Sorja Luhansk am Donnerstag ein ganz besonderes ist. Die Gäste aus Berlin haben einen kürzeren Anfahrtsweg zum Stadion (930 Kilometer) als die Gastgeber aus Luhansk (1.355 Kilometer). Gespielt wird nämlich in Lwiw, des Krieges in der Ukraine wegen.

Luhansk ist die zweitgrößte Stadt des Donbass im äußersten Osten des Landes. Sie liegt im Gebiet der international nicht anerkannten sogenannten Volksrepublik Luhansk (LNR). Im Gebiet der prorussischen Separatisten also. Der Club musste von zu Hause wegziehen, seit mehr als drei Jahren ist er ohne Heimat. Und ohne Heimspiel.

Sorja Luhansk war einmal eine große Nummer im sowjetischen Fußball. 1972 wurden sie Meister der UdSSR. Seit ein paar Jahren aber ziehen sie wie Fußballnomaden durch die Ukraine. Für die Spiele in der ukrainischen Liga zogen sie nach Saporischschja. Das Stadion dort erfüllte wegen technischer Mängel aber nicht die Anforderungen der Uefa, weshalb der Club seine Europapokalspiele mal in Kiew austrug, mal in Odessa, seit diesem Jahr eben in Lwiw. Ausgerechnet Lwiw.

Eher geduldet als beliebt

Politisch nämlich könnten die Städte Luhansk und Lwiw unterschiedlicher nicht sein. Luhansk ist prorussisch, dort wird auch russisch gesprochen, Lwiw gilt als proeuropäisch, die Menschen sprechen ukrainisch. Sorja ist dort eher geduldet als beliebt, viele Fans kommen nicht ins Stadion. Das ist nicht nur schlecht für die Stimmung, sondern auch fürs Bankkonto. Wenige Zuschauer bedeuten wenig Einnahmen. Ohne die Zuwendungen des Oligarchen Jewhen Geller, einem umstrittenen Partner des Schachtar-Donezk-Besitzers Rinat Achmetow, wäre Sorja schon längst pleite.

Auch die treuesten Sorja-Fans sind mittlerweile über das ganze Land verteilt. Die meisten Ultras gelten als proukrainisch und mussten aus Luhansk fliehen. "Wir alle sind noch Freunde", sagt Igor, ein Fan, der als Rechtsanwalt in Kiew arbeitet und mit dem Team reist. "Wir, die jungen Ultras, sind alle heimatlos, nur manche sind noch in Luhansk geblieben." Auch er fahre manchmal noch hin, weil seine Familie dort lebe.

Ein einziger Ultra im Stadion

Wer aber in Luhansk lebt und die Ukraine zurück möchte, gilt in der LNR als Terrorist. Igor erzählt von zwei Fans aus Luhansk, die früher stets zu den Spielen gingen, später aber verhaftet und terroristischer Handlungen verdächtigt wurden. Oder von einem Ultra, der von den Separatisten geschlagen wurde, weil er verdächtigt wurde, im Mai 2014, als bei den Auseinandersetzungen zwischen proukrainischen und prorussischen Gruppen in Odessa sechs Menschen starben, dabei gewesen zu sein. "Er war aber nicht dabei", sagt Igor.

Beim überraschenden Auswärtssieg von Luhansk in Bilbao war Igor als einziger Ultra im Stadion. "Das war großartig. Ich habe die anderen Jungs vorher kontaktiert und sie haben mir drei Banner mit dem Sorja-Wappen mitgegeben." Doch es gab Ärger mit der spanischen Polizei, Igor konnte nur ein kleines Banner aufhängen: "Wir sind überall mit euch" stand drauf.