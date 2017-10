Kein Sportereignis hat schon jetzt einen schlechteren Ruf als die Fußball-WM 2022 in Katar. Ein Turnier in der Wüste, für das eigens der Fußball-Kalender geändert wurde, weil der Fifa nach der Vergabe auffiel, dass es in Katar im Sommer zu heiß ist. Dazu stören Korruptionsvorwürfe und vor allem die Situation der Arbeiter, die für wenig Geld unter miesen Bedingungen Fußballstadien und Infrastruktur errichten. Viele Arbeiter müssen ihre Pässe beim Arbeitgeber abgeben und dürfen das Land ohne Einwilligung nicht mehr verlassen. Sie leben in Camps außerhalb der Blickweite der Wolkenkratzer und ihr Alltag besteht aus Arbeiten, zur Arbeit gefahren werden, Essen und Schlafen. Es gibt immer wieder Todesfälle. Der US-amerikanische Filmemacher Adam Sobel hat diesen Arbeitern nun einen Dokumentarfilm gewidmet. Anhand des Workers Cup, eines Fußballturniers, das eigens für die Arbeiter organisiert wurde, erzählt er ihre Geschichte. Der Film feiert in dieser Woche Deutschlandpremiere bei den Hofer Filmtagen.



ZEIT ONLINE: Herr Sobel, freuen Sie sich auf die Fußball-WM 2022 in Katar?

Adam Sobel: Ja. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die hoffen, dass die WM nicht stattfindet. Ich gehöre nicht dazu. Weil selbst die Arbeiter, die wir in unserem Film porträtieren, sehr enttäuscht wären, wenn sie nicht stattfinden würde. Unter ihnen sind viele Fußballfans, die auch einen gewissen Stolz daraus ziehen, für die WM zu arbeiten. Das entschuldigt nicht, wie sie behandelt und ausgebeutet werden. Aber vielleicht kann die WM in der Region ja was Gutes bewirken, auch für die Arbeiter selbst.

ZEIT ONLINE: Was ist Katar für ein Ort?

Sobel: Das Besondere an dem Film ist, dass er von Leuten gemacht wurde, die in Katar lebten. Ich lebte dort fünf Jahre lang, zwei Producer wuchsen dort auf. Dieser Ort ist uns wichtig, wir begegnen ihm mit einer gewissen Empathie, die internationale Journalisten vielleicht nicht haben. Wir möchten, dass dieser Ort besser wird. Außerhalb von Katar wird oft nicht verstanden, dass nur 10 Prozent der Bevölkerung Katars auch Kataris sind. 90 Prozent kommen von anderswo, 60 Prozent dieser 90 Prozent sind einfache Arbeiter aus Kenia, Ghana, Indien oder Nepal. Es gibt mehr Inder in Katar als Kataris und auch mehr Nepalesen. Diese Isolation im eigenen Land führt bei vielen Kataris zu einem Gefühl von Verletzlichkeit. Das führt meiner Meinung nach auch zu diesem Bedürfnis nach Kontrolle. Das allein macht dieses Land schon interessant. Und natürlich auch die Arbeiter selbst. Sie lassen ihre Familien, Freunde, ihr Zuhause zurück, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Das Geld zieht die Leute an. Wenn sie aber sehen, dass sich die Hoffnung auf das bessere Leben nicht erfüllt, ist das extrem frustrierend.

ZEIT ONLINE: Die Vorurteile gegenüber Katar sind in Europa groß. Überspitzt gesagt: Reiche, dekadente Kataris lassen arme Arbeiter zu Tode schuften, damit die Kataris noch reicher werden.

Sobel: So schwarz und weiß ist es natürlich nicht. Klar, es gibt Kataris, die den ganzen Tag Schischa rauchend in der Mall sitzen und mit ihrem fancy Wagen vorfahren, während die armen Teufel nebenan ihnen das neue Einkaufszentrum oder Apartmentgebäude hochziehen. Aber es gibt auch hart arbeitende und sehr gut ausgebildete Kataris, die wollen, dass sich ihr Land zum Besseren ändert. Leider ist es, wie es ist: Arme Menschen aus armen Ländern werden leicht ausgebeutet, aber das passiert nicht nur in Katar, sondern in der gesamten Golfregion, ja in der gesamten Welt. Die Kataris sagen oft, man solle mal nach Amerika oder Westeuropa schauen, deren Infrastruktur auch auf Sklaverei und Ungleichheit gebaut wurde. Klar, die Zeiten haben sich geändert, aber sie fühlen sich im Moment etwas unfair im Scheinwerferlicht der Kritik stehen. Ich teile diese Sicht nicht, aber man muss sie auch kennen, um das Land zu beurteilen.

ZEIT ONLINE: Ist das in Katar denn wirklich moderne Sklaverei? Oder ist der Begriff zu hart?

Sobel: Ich weiß nicht, ob er zu hart ist. Ich benutze diesen Begriff nicht, aus Respekt den Protagonisten meines Filmes gegenüber. Einige würden sich davon beleidigt fühlen. Sie sehen sich nicht als Sklaven. Aber der Film spricht stark für sich selbst. Die Leute können sich danach selbst eine Meinung bilden.

ZEIT ONLINE: In einer der berührendsten Szenen diskutieren die Arbeiter am Essenstisch, was Freiheit für sie bedeutet. Und man hat das Gefühl, sie merken erst in diesem Moment, dass sie unfrei sind.



Sobel: Die Szene kam völlig überraschend. Erst als wir diese Szene gefilmt hatten, wussten wir, dass wir einen Film hatten. Nun, unsere Protagonisten kamen nach Katar, weil sie es gegoogelt haben und diese Fotos von Wolkenkratzern gesehen haben und von teuren Autos und Computersimulationen der großen Stadien. Wenn sie dann herkommen, werden sie mit einer sehr harschen Realität konfrontiert. Die Hoffnungen dieser Leute werden auf schreckliche Art ausgebeutet. Das ist das Schlimme. Die Vermittler, die sie hierherbringen, dafür viel Geld kassieren und falsche Versprechungen machen, nutzen sie aus. Die Arbeiter kommen dann her und müssen mit ansehen, wie ihre Träume zerstört werden.

ZEIT ONLINE: Man bekommt den Eindruck, dass die Spieler in dem Workers Cup noch einmal benutzt werden. Nämlich um den Unternehmen und dem WM-Organisationskomitee, dass dieses Turnier organisiert, einen menschlicheren Anstrich zu geben.



Sobel: Viele Spieler merkten mit der Zeit, dass sie Teil eines Werbemanövers wurden. Deshalb hatte das Turnier am Ende für sie einen bitteren Nachgeschmack. Zur selben Zeit aber haben sie es geliebt, es war etwas Besonderes für sie. Wenn das Turnier gecancelt worden wäre, wären sie sie enttäuscht gewesen. Sie sind hungrig nach jeder Chance, sich einzubringen, dabei zu sein, sich auszudrücken und frei zu sein. Das Turnier hat das geboten. Ob dieses Turnier also gut oder böse ist, kann man nicht so klar sagen. Das macht das Thema für mich so spannend. Das habe ich auch versucht, in dem Film rüberzubringen.

ZEIT ONLINE: Haben sich die Bedingungen für die Arbeiter in den vergangenen Jahren verbessert?

Sobel: Nein, das ist sehr enttäuschend, es hat sich so gut wie nichts getan. Das Kafala-System sollte eigentlich abgeschafft werden. Der Begriff kafala wurde auch abgeschafft, aber alle Regeln sind quasi noch die gleichen. Wir hoffen, dass sich das ändert, und hoffen auch, dass der Film dabei eine Rolle spielen kann.