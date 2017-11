Dieses Jahr im Mai, bei den French Open in Paris. Charly Steeb ruft an: "Heute Abend trinken wir mit Baron noch einen an der Hotelbar, du bist doch dabei?" Markus Zoecke zuckt kurz und denkt: Weiß der gar nicht, dass wir seit zehn Jahren nicht miteinander reden?

Baron, das war mal Boris Beckers Spitzname, für die engsten Freunde auf dem Tennisplatz. Für Männer wie Charly Steeb. Oder den Berliner Markus Zoecke, der es auch mal auf Platz 48 der Weltrangliste gebracht hat. Er nannte Becker Baron "und er mich Goli, wie Goliath", mit seinen 1,95 Metern überragt er Becker um 5 Zentimeter.

Zoecke ist immer noch eine beeindruckende Gestalt, mit breiten Schultern und jungenhaftem Lächeln. Allein die grauen Stellen im Bart deuten darauf hin, dass er bald fünfzig wird. Heute arbeitet er als Club- und Sportdirektor für den LTTC Rot-Weiß im Grunewald. Eine Knieoperation steht an, späte Folge der Tenniskarriere, aber vorher findet sich noch Zeit, um bei bester Sicht auf den Centre Court über die Zeit mit Boris Becker zu plaudern. Über den Taufpaten seiner jüngsten Tochter, "einen Freund, der für mich wie ein großer Bruder war". Aber auch über den anderen Becker, kaum fähig zu echter Freundschaft, "denn dazu gehört doch, dass man sich auch mal kritische Sachen sagt. Boris wollte nur Jasager um sich herum haben".

Markus Zoeckes verblühte Freundschaft zu Boris Becker steht exemplarisch für die Beziehung der ganzen Nation zu dieser Jahrhundertgestalt, die an diesem Mittwoch ein halbes Jahrhundert alt wird. Für das Auf und Ab, für die Begeisterung und die Enttäuschung. Die Deutschen haben mit Becker gefeiert und gelitten. Bei drei Wimbledonsiegen und zwei Triumphen im Davis-Cup. Bei Matchbällen, die er mit Netzrollern abwehrte oder mit Doppelfehlern vergab. Wenn Becker am anderen Ende der Welt mitten in der Nacht aufschlug, wurden zwischen Flensburg und Füssen die Wecker gestellt wie früher bei den Kämpfen von Muhammad Ali.



Eine eingetragene Marke

"Er hat in Deutschland eine Tennishysterie ausgelöst und diesen Sport zu einem gesellschaftlichen Ereignis gemacht", sagt Hans-Jürgen Pohmann, der als Radioreporter mit Becker um die halbe Welt gereist ist. Der ewig siebzehnjährige Leimener bescherte dem Tennis im Fernsehen zeitweise mehr Zuschauer als der Fußball.

Heute ist Boris Becker, was Lothar Matthäus für den Fußball ist und Jan Ullrich für den Radsport. Eine Lichtgestalt, deren Absturz so selbstverständlich wie unfassbar erscheint. Das einst kantige Gesicht ist zum Ballon aufgepumpt. Er spricht von sich selbst in der dritten Person, hat mit drei Frauen vier Kinder, eins davon in einer Londoner Besenkammer gezeugt. Dass er angeblich um die 50 Millionen Euro Schulden hat – so what!, entscheidend ist, dass über ihn geredet wird. Beckers Geschäft ist seine Marke, beim Patentamt unter der Nummer 39961882.1/28 geschützt.

Markus Zoecke kennt Becker, seit er vierzehn ist. War schon damals das Besondere an ihm zu sehen? "Nein. Er war halt ein sehr guter Tennisspieler. Und er ließ sich keine Vorschriften machen." Zoecke staunt, wie Becker sich kurz vor dem Finale beim internationalen Jugendturnier des LTTC Rot-Weiß noch zwei Kuchenstücke in den Mund stopft. Das verstößt schon in den frühen Achtzigern gegen alle Regeln sportgerechter Ernährung.