Wer spielte wie gegen wen?

Die meisten Herzchen bekamen diesmal Schalke, Gladbach und Bremen, völlig zu Recht übrigens.



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Bremen gegen Hannover. "Oh, wie ist das schön! So was hat man lange nicht gesehen!" Dieser Oldie klang am Ende durchs Weserstadion, selten hatte der Chor so recht. In den bisherigen elf Spielen dieser Saison hat Bremen nie gewonnen und vier Tore geschossen. Im zwölften gelang der erste Sieg und Werder verdoppelte seine Tore. Ein überaus gelungenes Heimdebüt für Florian Kohfeldt, das neueste Eigengewächs auf der Trainerbank der Grün-Weißen. Die spielten sogar richtig gut, alle Treffer resultierten aus Kombinationen und schönen Pässen. Gut, dass Max Kruse wieder gesund ist, der Mann mit dem zuckersüßen Ballgefühl. Das 1:0 legte er auf, die anderen drei Tore erledigte er gleich selbst. Zwei mit seinem starken linken Fuß, das letzte schob er mit rechts rein. Er hat's einfach raus.







Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Schalke gegen Hamburg. Noch ein Sieg für die Schalker, die zuletzt vor der Bundestagswahl verloren hatten. Diese Serie ist aller Ehren wert, Schalke steht nun erstmals seit fast 1.000 Tagen vor dem BVB. Aber eigentlich hat 04 in dieser Saison noch kein richtig überzeugendes Spiel gemacht, das darauf schließen ließe, man hätte es mit einer Spitzenmannschaft zu tun. Auch diesmal glänzte wenig. Ein Kann-man-geben-Elfmeter musste her zur Führung, kurz vor Ende genügte einer der wenigen Konter zur Entscheidung.

Das sagt einiges aus über den Zustand der Bundesliga. Ein paar Wochen in dieser Saison sah es gut aus, aber die Sondierungen der Bayern-Jäger sind gescheitert. In Dortmund fanden diesmal Abwehr und Tormann keine Vertrauensbasis. Hoffenheim bezwang zwar schon die Bayern, nicht aber Freiburg, Bremen und Augsburg, und gegen die Frankfurter musste die TSG sogar die 90-Minuten-Deadline überziehen – für ein mickriges Unentschieden. Die Leipziger fanden trotz zwei Elfmetertoren, einer zweimaligen Führung und 40 Minuten nur einen faulen Kompromiss mit Leverkusen. Zwischendurch war an diesem Wochenende sogar Frankfurt in der Blitztabelle Dritter, später die Gladbacher, die in dieser Saison schon 1:6 und 1:5 auf die Mütze bekamen. Die Bayern bekommen von der Bundesliga überhaupt kein ernstes Feedback, wie gut sie wirklich sind. Ab Platz 2 beginnt in Deutschland das Mittelfeld. Jetzt ist Schalke best of the rest, aber es ist ein langer Weg an die Spitze.





Wer stand im Blickpunkt?

Felix Brych. Deutschlands bester Schiri trat vor die Kameras, um einen schweren Fehler zu erklären. Er hatte Mainz einen Elfmeter geschenkt, war auf die Schwalbe von Pablo des Blasis reingefallen, die es mit der Timo Werners aus der Vorsaison hätte aufnehmen können. Auch der Video-Assistent Tobias Welz korrigierte Brych nicht, will einen Kontakt gesehen haben. "Da war kein Kontakt", korrigierte Brych nach dem Spiel, und verriet, dass er Rücksprache mit Welz gehalten hatte. Den eigentlich unglaublichen Fehler kann man nicht auf die Technik schieben, eher auf mangelndes Fußballverständnis. Jetzt haben die Schiris schon alle Zeitlupen und sehen trotzdem nichts. Brych gab später noch eine Rote Karte gegen den Mainzer Donati, die war auch falsch und wurde auch nicht korrigiert. Der spielentscheidende Elfer war nicht die erste schwere Fehlentscheidung gegen den FC in dieser Spielzeit. Köln ist bislang der Verlierer des Videobeweises. Und es ist fast jedes Jahr das Gleiche: Spielt man schlecht, trifft das Tor nicht und steht hinten in der Tabelle, hat man oft noch die Pfiffe gegen sich.

Es gab noch eine Fehlentscheidung, die man mit Videos eigentlich hätte verhindern können: der zweite Elfmeter für Leipzig. Zwar wehrte Benjamin Henrichs den Ball tatsächlich mit der Hand ab, allerdings stand bei ihm ein Stürmer im Abseits. Geschehen zwei Vergehen gleichzeitig, hat der Schiri das schwerere zu ahnden. Allerdings kam es zuerst zum Zweikampf, dann zum Handspiel. Keine Gleichzeitigkeit. Es hätte Freistoß für Leverkusen geben müssen, und nicht Elfer für Leipzig und Rot gegen Henrichs.