Wer spielte wie gegen wen?

Unsere Leser haben Ahnung. Die beiden großen Gewinner des Spieltags wurden auch mit den meisten Herzchen bedacht. Die Bayernbezwinger aus Gladbach und die Schalker Aufholjäger.



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Selbstverständlich das 4:4 im Revierderby, zwei Spiele in einem, großes Theater, die Kardiologen zwischen Hamm und Oberhausen hatten sicher einiges zu tun. Erst das zweite Mal in der Geschichte der Liga holte eine Mannschaft noch ein 0:4 auf – und das im Derby. Die Dortmunder Spieler schlichen ob dieser Schmach vom Platz und mussten sich auf der Jahreshauptversammlung am Sonntag Buhrufe gefallen lassen, während Schalke eskalierte und nun Derbysieger-Shirts drucken lässt. Obwohl das Spiel unentschieden ausging. Wie wäre es also mit einem kleinen Gedankenexperiment: Was, wenn das 4:4 andersherum ausgegangen wäre? Klingt erst mal doof, aber was, wenn Schalke geführt und der BVB aufgeholt hätte? Wenn beide Teams ihre überragenden Halbzeiten, in denen sie den Gegner jeweils auch taktisch überrumpelten (Dortmund mit dem 3-4-3 zu Beginn, Schalke mit der Einwechslung der Game Changer Goretzka und Harit), einfach getauscht hätten? Dann wären jetzt die Schalker die Gelackmeierten und die Dortmunder feierten, über den BVB-Trainer Peter Bosz würde wohl weit weniger debattiert. Obwohl das Spielergebnis das gleiche wäre.



Beim Fußball ist es also wie beim Feuerwerk: Es zählt der letzte Eindruck. Deshalb muss sich Peter Bosz durchaus Gedanken um seinen Job machen. Ihn trifft ein typisches Neutrainerproblem. Bosz hat den Kader mit all seinen Schwachstellen, der leichtgewichtigen Abwehr und dem fehlenden Führungspersonal nur geerbt. Trotzdem muss er sich von seinem Boss Aki Watzke öffentlich anzählen lassen. Eine Entlassung, die wohl nur nicht stattfand, weil gerade kein besserer Trainer verfügbar ist, würfe aber auch kein gutes Licht auf Watzke. Bosz war sein Wunschtrainer.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Köln gegen Hertha, das 0:2 war ein dröger Kick und die Kölner Fans müssen sich wohl langsam daran gewöhnen, künftig deutlich mehr Erstligaspiele zu verpassen. Mit nur zwei Pünktchen kreepelt ihr FC noch immer am Tabellenende herum. Elf Punkte sind es mittlerweile auf den ersten Nichtabstiegsplatz. In Köln, und das kann man gar nicht oft genug lobend erwähnen, wird dennoch kaum über den Trainer diskutiert. Es sind schließlich noch 63 Punkte zu vergeben.

Wer stand im Blickpunkt?

Jupp Heynckes, er ist einfach ein Ehrenmann. Nie käme es dem gebürtigen Mönchengladbacher in den Sinn kommen, seinen Heimatverein nicht gewinnen zu lassen. Entsprechend lethargisch und ideenlos hat er den FC Bayern in Gladbach eingestellt, auf dass es genau hier die erste Niederlage setzt. Seinem Verteidiger Niklas Süle gab er nicht nur mit auf den Weg, doch bitte die Beweglichkeit eines Kühlschranks an den Tag zu legen, sondern auch den Ball mit der Hand im Strafraum zu berühren. Er hat seiner Mannschaft auch gesagt, wie nett es wäre, Gladbachs Supertorjäger Matthias Ginter zum Toreschießen zu animieren, indem er den Ball frei vor dem Tor bekommt, sodass selbst er ihn gerade so zwischen den Pfosten unterbringen kann. Nach dem Spiel wurde Heynckes auf das offensichtliche Präsent an seine Borussia angesprochen und entgegnete, solche Gedanken existierten nur "in den Gehirnen von Journalisten".