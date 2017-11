Beim ersten Spiel des 12. Spieltags der Bundesliga hat der VfB Stuttgart mit 2:1 (1:1) gegen Borussia Dortmund gewonnen. Der BVB wartet mit dieser Niederlage seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg. Chadrac Akolo (5. Minute) und Josip Brekalo (51.) schossen für Stuttgart die beiden Tore. Den Ausgleich für den BVB traf Maximilian Philipp (45.+3.) nach einem verschossenen Elfmeter von André Schürrle. Der VfB bleibt durch den Sieg in diesem Jahr ungeschlagen und steigt zumindest bis Samstag auf Rang elf der Fußball-Bundesliga auf. Dortmund dagegen droht vor dem Heimspiel in der Champions League gegen Tottenham Hotspur am Dienstag sogar aus den Top vier zu rutschen.



Der Stuttgarter Akolo nutzte ein Missverständnis zwischen Bartra und dem BVB-Torwart Roman Bürki für den ersten Treffer. Schürrle scheiterte Sekunden vor der Halbzeitpause mit einem Handelfmeter an Ron-Robert Zieler. Beim 2:1 ließ sich die Dortmunder Abwehr von einem langen Ball überrumpeln. Nach dem Zuspiel von Berkay Özcan tunnelte Brekalo Bürki aus elf Metern Entfernung. Takuma Asano (64./80.) und Özcan (71.) vergaben Riesenchancen zum 3:1. Auf der Gegenseite scheiterte Schürrle an Zieler (73.). Dortmunds Topstürmer Pierre-Emerick Aubameyang fehlte wegen seiner Suspendierung, Schürrle war sein Ersatz.