Hannover 96 – VfB Stuttgart 1:1 (0:1)

Vor heimischem Publikum ist Hannover 96 am Freitagabend nicht über ein 1:1 (0:1)-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart hinausgekommen. Im Spiel der beiden Aufsteiger vor 43.500 Zuschauern hatte Martin Harnik von Hannover die erste große Torchance. Der Stürmer traf aber den Ball nach einer Hereingabe von Felix Klaus nicht richtig (7. Minute). Danach bestimmte Stuttgart das Spiel und ging in der 24. Minute verdient in Führung, als der Japaner Takuma Asano einen Abpraller vom Hannoveraner Torhüter Philipp Tschauner ins Tor schoss.



Nach der Pause wurde Hannover stärker. Fast hätte 96 durch Salif Sané (62.) den Ausgleich erzielt, doch sein Schuss traf den Pfosten. In der 74. Minute kam das Team schließlich zum Treffer. Nach Foul von Benjamin Pavard an Matthias Ostrzolek verwandelte Niklas Füllkrüg den fälligen Strafstoß. Der ehemalige Hannoveraner Ron-Robert Zieler, der nun für Stuttgart im Tor steht, war machtlos. In der Folgezeit spielte Stuttgart deutlich offensiver. Zwar konnte sich die Mannschaft einige Chancen erspielen, doch am Ende blieb es beim 1:1.

Für Stuttgart war es der erste Auswärtspunkt. Hannover bleibt in der Tabelle zwei Punkte vor dem VfB.