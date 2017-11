Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 2:1 (1:1)

Auch am elften Spieltag der Bundesliga bleibt Werder Bremen weiterhin ohne Sieg in der laufenden Saison. Der Tabellenvorletzte traf zwar nach 508 torlosen Minuten in der Bundesliga wieder das Tor, verlor am Ende jedoch mit 2:1 gegen Eintracht Frankfurt. Die erste Führung für die Frankfurter erzielte dabei Ante Rebic in der 17. Minute, der Bremer Niklas Moisander konnte das Spiel kurz darauf wieder ausgleichen (25.). Durch einen späten Siegtreffer des Frankfurter Stürmers Sebastian Haller (89.) konnte die Eintracht das Spiel für sich entscheiden.



"Wir haben endlich wieder mal Fußball gespielt, aber dafür können wir uns nichts kaufen", sagte der Bremer Stürmer Max Kruse nach dem Spiel. "Wenn man in den entscheidenden Momenten so im Tiefschlaf ist, dann verliert man." Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner hingegen zeigte sich zufrieden: "Unterm Strich war das vielleicht ein glücklicher Sieg – aber nicht unverdient. Die Bremer haben aus meiner Sicht super Fußball gespielt und Moral bewiesen."



Werder will nun in der zweiwöchigen Länderspielpause entscheiden, ob sie einen erfahrenen Cheftrainer wie Bruno Labbadia oder René Weiler verpflichten oder den aktuellen Interimscoach Florian Kohfeldt trotz dieser Niederlage dauerhaft einstellen.

