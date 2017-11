Borussia Dortmund spielt im vierten Spiel der Champions-League unentschieden gegen APOEL Nikosia. Ein Mal traf Raphael Guerreiro (29. Minute) für die Dortmunder Mannschaft ins Tor. Nach dem Ausgleich von Mickael Poté (51.) vom APOEL Nikosia endete das Spiel 1:1 (1:0). Dortmund hatte in der ersten Viertelstunde gute Torchancen durch Pierre-Emerick Aubameyang (9.), Shinji Kagawa (10.), Christian Pulisic (11.) und Ömer Toprak (14.). Sechs Torschüsse in der ersten Viertelstunde verdeutlichten die Überlegenheit von Borussia. APOEL verteidigte gegen die pausenlos anstürmenden Dortmunder. Die erste und einzige Chance der Zyprer Mannschaft vor der Halbzeit verhinderte Maximilian Philipp von Dortmund mit einer Grätsche (41.). Der BVB dominierte nach Belieben, ging aber viel zu fahrlässig mit seinen vielen Chancen um und brachte sich deshalb um eine höhere Halbzeitführung.

RB Leipzig verliert mit 1:3 (0:1) gegen den FC Porto. Hector Herrera (13.), Danilo (61.) und Maxi Pereira (90.+3) erzielten für die Portugiesen die Tore. Timo Werner von Leipzig schoß in der 48. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich. Die portugiesische Mannschafft schien nach zehn Minuten deutlich geschwächt. Stürmer Moussa Marega musste verletzt vom Platz. Nur Sekunden nach dem vermeintlichen personellen Rückschlag traf Hector Herrera für den FC Porto. Die beste Torchance der ersten Hälfte resultierte aber aus einer Standardsituation, durch einen Forsberg-Freistoß. Doch nach einem Telles-Freistoß aus 40 Metern sorgte Danilo von Porto per Kopf für die Entscheidung. In der Nachspielzeit fiel dann noch das dritte Tor für Porto.