Der Deutsche Fußball-Bund hat die umstrittenen Freundschaftsspiele der chinesischen U20-Nationalmannschaft in der Regionalliga Südwest auf das nächste Jahr verschoben. "Zum Bedauern aller beteiligten Parteien hat das Projekt nicht die erwartete breite Zustimmung erhalten", teilte der DFB mit. Tatsächlich sei es von einigen wenigen Zuschauern genutzt worden, "um Botschaften zu setzen, die von der chinesischen Mannschaft, den Offiziellen, dem Betreuerstab des Chinesischen Fußball-Verbandes und auch den chinesischen Zuschauern als verletzend empfunden wurden".



Die U20 aus China sollte am Samstag im zweiten Testspiel beim Südwest-Regionalligisten FSV Frankfurt antreten. Am vergangenen Samstag beim Auftaktspiel in Mainz hatte es politischen Protest der Tibet-Initiative gegeben, Zuschauer hingen Tibet-Flaggen auf. Die Chinesen verließen daraufhin aus Protest das Spielfeld. Hintergrund ist, dass Tibet ein von China annektiertes Gebiet ist, sein völkerrechtlicher Status ist umstritten.

Die Tibet-Initiative kritisierte die Entscheidung des DFB. "Dass die Spiele nun ausgesetzt und auf 2018 verschoben werden, ist nichts weiter als ein fauler Kompromiss", sagte Nadine Baumann, die Geschäftsführerin der Initiative. Sie forderte "eine klare Haltung und eine Stellungnahme der Bundesregierung". Es stehe mehr auf dem Spiel als die sportliche Kooperation. "Deutschland muss klarmachen, dass hierzulande Menschenrechte unverhandelbar sind." Sie kündigte weitere Aktionen in Stadien an.



Der Fußball-Regionalligist FSV Frankfurt bedauerte die Absage des Freundschaftsspiels. Man habe sich auf dieses Testspiel gefreut, sagte FSV-Präsident Michael Görner.