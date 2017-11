Das mutmaßliche staatlich unterstützte Doping in Russland hat den ersten Sotschi-Olympiasieger die Goldmedaille gekostet. 100 Tage vor den nächsten Winterspielen sperrte das Internationale Olympische Komitee nach eigenen Angaben den russischen Skilanglauf-Sieger Alexander Legkow und seinen Teamkollegen Jewgeni Below lebenslang für seine Wettbewerbe. Die bei den Winterspielen vor fast vier Jahren in Russland gewonnenen Medaillen wurden Legkow aberkannt. Er hatte die 50 Kilometer gewonnen und war mit der Staffel Zweiter geworden. Legkow weist die Dopingvorwürfe zurück: "Wenn es nötig sein wird, werde ich mein ganzes Leben lang beweisen, dass ich unschuldig bin", zitiert ihn die Agentur R-Sport.



Das IOC muss sich mit russischem Doping in großem Stil beschäftigen, seit der kanadische Rechtsprofessor Richard McLaren 2016 zwei Berichte im Auftrag der Welt-Anti-Doping-Agentur vorgelegt hatte. Das IOC hatte als Reaktion auf den zweiten Report, der von systematischem und staatlich gebilligtem Doping berichtete, beschlossen, die Urinproben aller russischen Athleten in Sotschi erneut zu analysieren.

Experten unter dem Vorsitz des Schweizers Denis Oswald versuchen mit kriminaltechnischen Methoden zu klären, ob und auf welche Art und Weise russische Sportler bei den Winterspielen 2014 in Sotschi betrogen haben könnten. 28 offene Fälle wurden untersucht und Athleten angehört, die in Zusammenhang mit der mutmaßlichen Dopingaffäre auch während der Winterspiele 2014 in Sotschi gebracht wurden.

Der deutsche Anwalt der beiden Sportler, Christof Wieschemann, kündigte spätestens für Donnerstag Berufung beim Sportgerichtshof CAS an. Wieschemann nannte das Urteil skandalös. Mit der Entscheidung gehe das IOC ohne weitere Ermittlungen und ohne weitere Beweise weit über die Angaben des McLaren-Reports hinaus, teilte Wieschemann mit. Die russische Verbandspräsidentin Jelena Wjalbe sagte der Agentur R-Sport. "Wir sind alle schockiert über die Nachricht."

Wieschemann drohte sogar mit weitreichenden Konsequenzen für die Spiele in Südkorea. "Sollte sich das Verfahren über den Zeitpunkt des Beginns der Olympischen Spiele 2018 verzögern und eine Verschiebung der Wettbewerbe durch einstweilige Verfügung nicht möglich sein, werden die Ergebnisse möglicherweise nachträglich annulliert werden müssen", heißt es in seiner Erklärung.



In Sotschi hatte Russland die Nationenwertung gewonnen

Legkow und Below standen schon seit geraumer Zeit mit anderen vier Langläufern im Verdacht, vom russischen Staatsdoping profitiert zu haben. Ihre Urinproben könnten im Kontrolllabor manipuliert worden sein, hatte ein Bericht des Ermittlers Richard McLaren im Auftrag der Welt-Antidoping-Agentur WADA ergeben. Deshalb hatte das IOC im vergangenen Dezember Ermittlungen gegen insgesamt sechs Langläufer begonnen. Neben Legkow und Below sind das auch Maxim Wylegschanin, Alexej Petuchow, Julia Iwanowa und Jewgenija Schapowalowa. Alle sechs Athleten sind auch vom Weltskiverband Fis suspendiert.

Russland hatte bei den Winterspielen in Sotschi die Nationenwertung gewonnen: 13 goldene, elf silberne und neun bronzene Medaillen gab es. Es gibt Forderungen an das IOC, das gesamte russische Team von den Spielen in Südkorea auszuschließen.