Mit einem 0:0 haben sich Deutschland und England getrennt. Was war da los? Eine kurze Analyse:



Wie war das Spiel?



Es gab schon bessere Spiele zwischen England und Deutschland, viel bessere. In der ersten Halbzeit durften die Zuschauer noch Chancen hüben wie drüben bewundern, die zweite Halbzeit dürften nur die tapfersten Anhänger wach überstanden haben. Es war aber auch nur ein Test und bei England fehlten die Besten. Harry Kane zum Beispiel oder Dele Alli, so dass Englands Trainer Gareth Southgate gleich drei Spieler aufs Feld schicken musste, die noch nie für die Nationalmannschaft aufgelaufen sind. Weil auch der DFB-Elf nichts mehr einfiel, je länger das Spiel dauerte, war die Partie irgendwann nur noch schwer zu konsumieren. Fast wären die Zuschauer aber doch noch vom Torschrei aus dem Schlaf gerissen worden. In der 93. Minute schoss Englands Jesse Lingard aus fünf Metern frei übers Tor. Es wäre die erste deutsche Niederlage seit dem EM-Aus gegen Frankreich gewesen. So ging es 0:0 aus und diesmal waren nicht nur die Engländer froh, dass es nicht noch ein Elfmeterschießen gab.

Wer vergab die Chancen?

Darin tat sich vor allem Timo Werner hervor. In der 39. Minute scheiterte er frei vor Englands Torhüter Pickford. Werner war zuvor auch an der aufregendsten Szene des Spiels beteiligt: Da klappte es zumindest mal im Mittelfeld, weil der Rückkehrer Ilkay Gündogan in der Tiefe Mesut Özil sah, der wiederum schön Timo Werner auf den Weg zum gegnerischen Tor schickte. Bis dahin ein Lehrbuchangriff, leider scheiterten dann innerhalb von sechs Sekunden alle drei deutschen Stürmer innerhalb am Torerfolg. Zunächst hielt Pickford gegen Werner, Sanés Nachschuss köpfte Jones vor der Linie weg und Draxlers Nachnachschuss ging drüber.



Aber Sie haben richtig gelesen: Englands neuer Torhüter Pickford, er machte sein erstes Spiel überhaupt für sein Land, hält sogar Bälle. Da scheint im Mutterland des Fußballs eine völlig neue Torwarttradition Einzug zu halten.

Wer hatte am meisten Lust?

Nicht Mesut Özil, erkennbar kein Freund bedeutungsloser Testspiele gegen zweikampfstarke Gegner. Auch Leroy Sané, das wohl größte deutsche Talent, das lange ein gutes Spiel machte, schien irgendwann mit seinen Mitspielern zu hadern. Er ist derzeit eben Kollegen auf Manchester-City-Niveau gewohnt. Richtig Spaß hatte dafür Mats Hummels, der in Wembley seine Leidenschaft für spektakuläre Grätschen ausleben konnte. Immer wieder rutschte er mit großer Freude und Hingabe über den Rasen, immer eroberte den Ball. Da bewarb sich jemand für die Premier League.

Wie schlug sich der Neue?

Falls Sie ihn nicht kennen: Marcel Halstenberg, 26 Jahre, verdient sein Geld bei RB Leipzig. Er durfte zum ersten Mal zur Nationalmannschaft reisen und gleich von Beginn an ran. Seine Sache machte der Außenverteidiger ordentlich. Er ließ sich zwar recht früh den Ball von Englands starkem Debütanten Ruben Loftus-Cheek durch die Beine spielen, ansonsten fiel Halstenberg aber nicht negativ auf. Er hat sich in diesem Spiel zwar auch nicht unverzichtbar gemacht, aber wer hat das schon an diesem Abend?

Wie war die Stimmung?

Mau. Was ist nur aus dem legendären Wembley geworden? Klar, die neue, sterile, Multifunktionsarena hat mit dem alten Stadion nur noch den Standort gemein, aber ein wenig Atmosphäre hätte es schon sein dürfen. Akustisch wähnte man sich während der Partie nicht in Wembley, sondern in Wattenscheid. Laut wurde es nur, als es einige der von den Zuschauern gebastelten Papierfliegern bis auf den Rasen schafften. Mehr braucht man über die Stimmung im modernen Fußball nicht wissen.

Und sonst?

Spektakulärer als in England ging es zeitgleich in Schweden zu. Dort standen sich Schweden und Italien im Hinspiel der WM-Playoffs gegenüber. Schweden gewann 1:0, die Italiener müssen sich langsam an den Gedanken gewöhnen, zum ersten Mal seit 1958 nicht zu einer WM zu fahren. Dafür können sie zusammen mit den Holländern in den Urlaub fahren, auch schön.