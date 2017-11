1. FC Köln – FC Arsenal 1:0 (0:0)

Der 1. FC Köln hat mit einem Sieg gegen den FC Arsenal seine Chancen auf den Verbleib in der Europa League gewahrt. Sehrou Guirassy sorgte mit einem verwandelten Foulelfmeter für den Siegtreffer (62. Minute). Der Sieg ist auch ein Erfolg für Trainer Peter Stöger, der zuletzt in der Kritik stand, da Köln in der Bundesliga noch ohne Sieg auf dem letzten Tabellenplatz steht. Gewinnt der FC am 7. Dezember im letzten Gruppenspiel gegen Roter Stern Belgrad, steht er in der K.o.-Phase des Europacups.

Gegen Arsenal starteten die Kölner engagiert und lauffreudig. Jhon Cordoba prüfte den kolumbianischen Nationaltorwart David Ospina mit einem schönen Schuss aus der Ferne (6.). Arsenal-Trainer Arsène Wenger hatte sein Team nach dem 2:0-Derbysieg gegen Tottenham am Wochenende auf allen elf Positionen verändert: So standen die deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Shkodran Mustafi gar nicht im Aufgebot. Per Mertesacker dagegen war im Abwehrzentrum von Anfang an dabei.

Die Kölner taten sich bis in die zweite Halbzeit hinein schwer. Cordoba musste sich bei seiner Auswechslung Pfiffe von den Fans gefallen lassen (56.). Die Stimmung änderte sich aber wenige Minuten später schlagartig, als Guirassy nach einem feinen Doppelpass mit Milos Jojic im Strafraum zu Fall kam und Schiedsrichter Wladislaw Besborodow auf Elfmeter entschied. Guirassy trat selber an – und traf zum umjubelten 1:0. Danach konnte Arsenal trotz einiger Chancen nicht mehr ausgleichen.



Hertha BSC – Athletic Bilbao 2:3 (2:1)

Hertha BSC hat im vorletzten Gruppenspiel der Europa League gegen Athletic Bilbao verloren. Das Spiel endete mit ein 2:3 (2:1) für die Spanier. Hertha BSC ist damit bereits rechnerisch aus der Europa League ausgeschieden, spielt aber noch ein letztes Heimspiel am 7. Dezember gegen Spitzenreiter Östersunds FK aus Schweden. Mit vier Punkten ist Hertha vor dem letzten Spiel klarer Tabellenletzter.

Dabei hatten Matthew Leckie (26. Minute) und Rekord-Einkauf Selke (36.) eine in der ersten Hälfte couragierte Hertha zweimal in Führung gebracht. Zwei Elfmeter, die jeweils Berlins Innenverteidiger Sebastian Landkamp verursachte und Althletic-Stürmer Aritz Aduriz verwandelte (35. und 66. Minute) sowie ein Tor von Inaki Williams (82.) beendeten jedoch die erste internationale Saison des Berliner Fußball-Bundesligisten seit acht Jahren.