Wer spielt wann gegen wen?

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Dortmund gegen Schalke. Sagt man in Deutschland "das Derby", geht es um das Derby. Nicht um den HSV gegen St. Pauli oder Köln gegen Gladbach oder Hinter- gegen Vordertupfingen. Das Revierderby ist das Derby dieses Landes. Für die Fans beider Lager hat es so viel Bedeutung, dass die BVB-Fans die Krise erst als Krise anerkennen, wenn gegen Schalke verloren wurde. Und dafür spricht einiges. Von den letzten neun Spielen gewann der BVB nur eines, im Pokal gegen einen Drittligisten. Schalke dagegen ist seit sieben Spielen ungeschlagen, reist sogar als Tabellenzweiter nach Dortmund, da müssen sich selbst die Schalker Fans ein wenig die Augen reiben. Deren junger Trainer Domenico Tedesco gilt als Taktiknerd und gibt nun auch Taktiknerds-Interviews (Zitat: "Oder er spielt auf die Sechs und da haben wir einen Zehner und zwei Achter.") Dortmunds Peter Bosz muss derzeit andere Sachen erklären. Sein Problem: Das kann er nicht so richtig. Bosz macht womöglich gar nicht so viel falsch, aber scheint auch keine Idee zu haben, wie man die Dinge richtiger macht. Dortmunds Ex-Erfolgstrainer Ottmar Hitzfeld, der dementieren musste, dass er es noch einmal probieren möchte, sagte: "Ich finde das Projekt mit Peter Bosz nach wie vor sehr spannend." Wir auch.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Gladbach gegen Bayern war mal das Aufregendste, was der deutsche Fußball zu bieten hatte: Heynckes gegen Beckenbauer, Netzer gegen Müller. Leider ist das schon ein paar Jahrzehnte her. Und obwohl die Gladbacher mittlerweile wieder Vierter sind, glaubt kaum jemand daran, dass sie gegen die Bayern etwas reißen. Die Münchner spielen derzeit souverän, ohne zu brillieren. Zuletzt zu sehen beim sehr mickrigen 2:1-Sieg in Anderlecht. Für uns Post-Guardiola-Depressive ist es etwas traurig, zu erkennen, dass auch verhältnismäßig biederer Fußball zu einer wackelfreien Meisterschaft führen wird, weil der Rest der Liga vor sich hin döst. Vielleicht machen die Gladbacher ja aber wenigstens ein schönes Nichttor.

Borussia Mönchengladbach and Bayern München meet this weekend. As good an excuse as any to relive Hans-Günter Bruns and the greatest goal never scored (1983) pic.twitter.com/jyNqnsSWdk — Mohamed Moallim (@iammoallim) 23. November 2017

Wer steht im Blickpunkt?

Ralf Rangnick. RB Leipzig, sein Projekt, gewann diese Woche erstmals auswärts in der Champions League, und das gleich 4:1. Die Abwehr des Gegners aus Monaco war zwar in Dortmunder Form, aber egal. Vier von sieben deutschen Europacup-Teilnehmern sind schon ausgeschieden, Leipzig hat (neben Köln) immerhin noch eine Chance, sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Rangnick ist eine prägende Figur der jüngeren Geschichte der Bundesliga und ihrer Gegenwart. Er hat das Trainerbild in Deutschland verändert, war maßgeblich daran beteiligt, dass der Typ Sportstudent aus der Bezirksliga mit Einser-DFB-Diplom groß in Mode ist. Der Vorstandsvorsitzende von RB, Rangnicks ehemaliger Berater Oliver Mintzlaff, hat nun angekündigt, Rangnicks Vertrag, der ohnehin bis 2019 läuft, noch in dieser Woche vorzeitig zu verlängern. Vermutlich wird dies am Samstag vor dem Spiel gegen Werder Bremen im Leipziger Stadion verkündet. Als Trainer selbst war Rangnick vor allem in unterklassigen Ligen erfolgreich, im Spitzenfußball hingegen hat er keine großen Titel gewonnen. Als Sportdirektor bekommt er Zeit, dies nachzuholen.