Eine Szene Mitte der ersten Halbzeit, die nichts Entscheidendes bewirkte, dennoch bezeichnend war für das Spiel: İlkay Gündoğan kämpfte mit seinem Gegenspieler im deutschen Strafraum um einen Ball, der Deutsche schien im Vorteil, doch dann klappte Kylian Mbappé sein Bein aus und hob den Ball über Gündoğan. Letzterer schaute verdutzt: Da war einer geschickter, gewandter, fixer am Ball als Gündoğan. Normalerweise ist es doch immer umgekehrt.

In der ersten Halbzeit ging es einige Male zu schnell für die deutschen Spieler. Gegen das "neue Brasilien" (Süddeutsche Zeitung), also Frankreich, wirkte die deutsche Mannschaft lange unterlegen. Weil sie sich in der zweiten Halbzeit jedoch von Frankreich anspornen, auf ein höheres Niveau heben ließ, kam sie mit der letzten Aktion des Spiels gerade noch zum Ausgleich.

Frankreich wurde in diesem Duell, einem der besten Länderspiele der vergangenen Jahre, seinem Ruf als Wunderland der tausend Talente auf beeindruckende Art gerecht. Es ist selten, dass ein Gegner den Deutschen technisch überlegen ist. Auch das Kölner Publikum staunte über dessen Tempo, Selbstbewusstsein und Jugendlichkeit. Frankreich dürfte nächstes Jahr das jüngste Team der WM stellen.

Die Stürmer Anthony Martial (21) und Kylian Mbappé (18), die Mittelfeldspieler Corentin Tolisso (23) und Adrien Rabiot (22), die Abwehrspieler Lucas Digne (23), Raphaël Varane, und Samuel Umtiti (je 24) zeigten gegen Deutschland ihre enorme Qualität, haben das beste Alter aber noch lange nicht erreicht. Paul Pogba (24) und Ousmane Dembélé (20), ihren Vereinen je mehr als 100 Millionen Euro wert, waren nicht mal dabei.



So spielten die exzellenten Stürmer Antoine Griezmann und Karim Benzema in Köln auch nicht von Beginn an, Benzema wurde gar nicht eingesetzt, Griezmann erst in der Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt. Dennoch gelang dem französischen Sturm bereits in der ersten Halbzeit der beste Angriff. Beim 0:1 riss er die deutsche Abwehr in Stücke: Mbappé lockte Mats Hummels mit einem Dribbling weit aus dem Zentrum. Emre Can rückte beim anschließenden Seitenwechsel Blaise Matuidis zu spät nach außen. Niklas Süle grätschte sehr weit an Martial vorbei. Mesut Özil blieb einfach stehen, statt einzugreifen. Toni Kroos roch den Braten nicht.



Und so konnte Martial vor dem Torhüter noch auf Alexandre Lacazette schieben, und das am Fünfmeterraum. Es war ein Tor von hoher technischer Überlegenheit, auch wenn es minimal Abseits gewesen sein könnte – einen solchen Treffer, bei dem ein freier Stürmer einem zweiten freien Stürmer den Ball querlegt, sieht man eigentlich nur, wenn in der Pokalrunde Erst- auf Fünftligisten treffen.

Frankreich attackierte auch sonst gefährlich. Mal waren es rasante Konter, mal Kombinationen durchs Zentrum. Auch die Deutschen hatten Chancen auf ein Tor, speziell dann, wenn sich bei den Franzosen Leichtsinn im Spielaufbau einschlich. Zur Halbzeit stand es 0:1, doch Frankreich hätte deutlich höher führen können.



In der zweiten Halbzeit wurde Deutschland besser – besser als in der ersten, nicht unbedingt besser als die Franzosen. Julian Draxler packte den Übersteiger aus, machte damit der französischen Abwehr zu schaffen. Kroos erhöhte seine Anstrengungen, lenkte das Spiel nicht mehr von der Position des linken Verteidigers wie vor der Pause, sondern von weiter vorne. Özil fand ins Spiel und schickte sodann mit einem Durchsteckpass Timo Werner auf den Weg. 1:1. Der Weltmeister konterte zum Ausgleich, in einem Heimspiel.

Wer nun eine deutsche Druckphase erwartet hätte, lag falsch. Die Franzosen kamen dem Führungstor sofort wieder nahe. Das 1:2 fiel dann nach zwei Vertikalpässen von Tolisso und Mbappé. Weil Antonio Rüdiger ohne Not das Zentrum verließ, hatte Frankreich Platz. Lacazette schoss seinen zweiten Treffer. Vor dem Schuss bot er eine winzige Finte dar, mit der er den deutschen Torwart Kevin Trapp aus der Ruhe brachte.



Der Sieg blieb im Konjunktiv

Die Franzosen hätten das 1:3 machen können. Es wäre verdient gewesen. Stattdessen gelang den Deutschen der Ausgleich. Es lief die 93. Minute, da legte Özil eine Beckenbauer-Drehung hin, zudem – auch wie einst Franz Beckenbauer – einen Pass mit dem Außenrist. Mario Götze hatte sich seinen Moment diesmal für die Nachspielzeit aufgehoben, sein getupfter Pass eröffnete Lars Stindl Freiheiten, die er zum Ausgleich nutzte.

Damit bleibt Deutschland seit dem EM-Aus, dem 0:2 gegen Frankreich im Juli 2016, in einundzwanzig Spielen ungeschlagen. 2017 ist das erste deutsche Jahr ohne Länderspielniederlage seit Berti Vogts. Allerdings war in der Qualigruppe die Konkurrenz gering. Es ist auch das Jahr, in dem der Weltmeister Confed-Cup-Sieger und U21-Europameister wurde. Dennoch wurde gegen Frankreich sichtbar, dass Deutschland auf einigen Positionen wenig weltmeisterlich besetzt ist. Man denke an die zwei Außenverteidiger Can und Plattenhardt. Werner schoss zwar ein Tor, doch seine spielerischen Mängel wurden dank dem Kontrastmittel Frankreich besonders offensichtlich.

Immerhin konnte Deutschland auf die Reife am Ball von Özil und Kroos zählen, den besseren Tormann, den Willen und Glauben an sich. Auch die Effizienz sprach für die DFB-Elf. Die leicht hierarchielose Talentesammlung Frankreich hätte zum Beispiel mehr aus den Lücken im deutschen Mittelfeld machen können. Die sich etwa dann auftaten, wenn Kroos und Draxler aufs Allerlässigste im Duo zu verteidigen versuchten.

Aber die Fans auf dem Heimweg waren sich sicher: Wer, jetzt, wo Holland und Italien raus sind, Mannschaften sucht, die im nächsten Sommer die Titelverteidigung Deutschlands verhindern können, bekam an diesem Abend eine wunderbare Anschauung davon, wer das sein könnte.