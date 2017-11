In der Experimentierphase vor der Weltmeisterschaft in Russland im kommenden Jahr hat Deutschland in einem Freundschaftsspiel mit 0:0 unentschieden gegen England gespielt. Damit verpasste die deutsche Mannschaft die dritte Chance auf einen Sieg gegen die englische Mannschaft.

Joachim Löw, der Trainer der deutschen Nationalmannschaft hatte schon vor den Spielen personelle Experimente angekündigt. "Wir wollen Spieler sehen, die sonst nicht so oft bei uns zum Einsatz kommen", sagte Löw und setzte Marcel Halstenberg im linken Mittelfeld ein. Auch der lange verletzte Ilkay Gündogan wurde wieder eingesetzt. Auch die Engländer mussten auf sieben Stammkräfte, darunter Harry Kane, verzichten. Von Beginn an war beiden Mannschaften die ungewohnte Formation anzumerken.



Bei den Deutschen fehlte die Bindung zwischen Mittelfeld und Angriff, bei den Engländern lange Zeit Tempo und Struktur im Spiel nach vorn. Chancen ergaben sich angesichts der Unsicherheiten auf beiden Seiten trotzdem. Die besseren hatten zunächst die deutsche Mannschaft. Schon nach wenigen Sekunden wurde Timo Werner nach einem Fehler der Engländer schmerzhaft von Torwart Jordan Pickford gestoppt und musste kurz behandelt werden. Auf der Gegenseite traf Kieran Trippier nach einem Stellungsfehler der deutschen Abwehr nur das Außennetz.

Auffälligster Akteur zu Beginn war Leroy Sané, der über die linke Seite stürmen durfte. Julian Draxler musste dafür zumeist nach rechts ausweichen. Sané sorgte zunächst mit einem Schuss ans Außennetz für Gefahr (8.), ehe er in der 20. Minute die Latte traf. Der Ball prallte aber deutlich vor der Torlinie wieder auf. Tammy Abrahams abgefälschter Schuss strich knapp vorbei, Jake Livermore (44.) und Jamie Vardy (45.) deckten ebenfalls einige Schwächen in der deutschen Defensive auf.

Beide Trainer versuchten daher mit Wechseln für neue Impulse zu sorgen. Löw schickte Emre Can für Draxler aufs Feld, dann auch Sandro Wagner für Werner. Doch den durchaus hohen Unterhaltungswert der ersten Halbzeit erreichte das Geschehen nicht mehr, auch weil beide Teams nicht mehr ins Risiko gehen wollten. "Wir müssen wieder lernen Richtung WM, dass wir schnell umschalten müssen, wenn wir den Ball erobern", sagte der deutsche Trainer nach dem Spiel. Das schnelle Umschaltspiel der Nationalmannschaft, brauche man gegen starke Mannschaften.