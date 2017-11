Vielleicht müssen wir uns einen Videoschiedsrichter wie Ernst Stavro Blofeld vorstellen. Der ewige Bösewicht in vielen James-Bond-Filmen sitzt meist weit weg, im Weltall zum Beispiel, in einem Raum voller Monitore, auf denen er das Weltgeschehen beobachtet und lenkt. Mit minimalen Gesten weist er seinen Vasallen folgenreichste Entscheidungen an, ohne sich selbst die Hände schmutzig zu machen. In den frühen Filmen sieht man nicht mal sein Gesicht.

Ein schwerer Verdacht, ein Blofeld-Verdacht, steht gegen Hellmut Krug im Raum. Der Projektleiter Videobeweis soll, wie die Bild-Zeitung gehört hat, seine Befugnisse überschritten haben und dem eigentlichen Videoassistenten tendenziöse Urteile nahegelegt haben. Von denen hat angeblich der Verein aus der Geburtsstadt des Gelsenkircheners Krug profitiert. Im Spiel gegen Wolfsburg vor einer Woche bekam Schalke zunächst einen fraglichen Elfmeter per Video-Urteil zugesprochen, später wurde dem Gegner ein Handelfmeter verweigert.

Krug stand nicht mit der Pfeife auf dem Platz, sondern in einem Raum in Köln. Waren es seine Entscheidungen? Hat er dabei, wie Blofeld, seine weiße Angorakatze gestreichelt?

Das ist eine Kolportage und es ist alles andere als bewiesen, dass Krug auf diese Weise ein Bundesliga-Spiel manipuliert hat. Doch der DFB hat ihn nun wohl wegen dieses Verdachts erneut degradiert, nachdem er ihn bereits am vorigen Freitag aus der Elite-Kommission berufen hatte. Die Pressemitteilung des DFB räumt diesen Verdacht auch nicht aus. Über Krug kursieren ohnehin Vorwürfe, er habe das Leistungsprinzip unter Schiedsrichtern aufgehoben und Günstlinge gefördert sowie deren Konkurrenten gemobbt.

Der Fall sagt aber auch etwas aus über den Videobeweis, der in nicht mal drei Monaten enorm an Akzeptanz in der Bundesliga verloren hat. Die neue technische Hilfe soll den Fußball gerechter machen. Das würde dem Fußball guttun. Dass der Videobeweis das nicht immer erfüllt, kann man Woche für Woche beobachten. Mal hilft er, mal nicht, mal macht er die Sache bloß schlechter.

Unter Umständen, das ahnt man nun, bewirkt der Videobeweis sogar das Gegenteil, womöglich macht er das Spiel manipulationsanfälliger. Nämlich dann, wenn sich der Mann im "Darkroom", wie der Ex-Schiri Bernd Heynemann den Keller in Köln nennt, zum Oberschiri erhebt. Er muss nicht mal persönlich vor gockelnden Nationalspielern, schimpfenden Trainern, 50.000 pfeifenden Zuschauern für seine Pfiffe geradestehen. Er darf bequem auf der Fernsehcouch hocken, den Daumen heben oder senken. Robert Hoyzer hätte es mit der neuen Technik womöglich leichter gehabt.

Doch aus der Ferne lässt sich kein Fußballspiel lenken. Dem Eindruck, der nun entstanden ist, muss der DFB entgegenwirken. Er hat aber unterschiedliche und verwirrende Angaben zum Videobeweis gemacht. Er hat sich zu drei Vierteln von Krug getrennt, aber eben nicht ganz. Er hat es versäumt, die Kritik Gräfes und anderer an Krug und seinem Mitstreiter Herbert Fandel gründlich zu untersuchen.

Der Verband lässt auch die jüngsten Vorwürfe gegen Krug unbeantwortet. Ist denn was dran an der Benachteiligung der Wolfsburger? Die könnten ein Wiederholungsspiel fordern. Falls ja, lief auch in anderen Spielen etwas schief? Es fiel schon auf, dass der Videobeweis meist zugunsten des renommierteren Vereins ausfiel, zuletzt bei Mönchengladbach gegen Mainz, Stuttgart gegen Freiburg oder Schalke gegen Bayern.

Gut funktionierte der Videobeweis hingegen bei Abseits und anderen objektiv messbaren Fragen, etwa der, ob der Ball im Aus war. Die Entscheidung, ob ein Foul oder ein Handspiel vorlag, hat aber oft einen subjektiven Anteil. Da können die Bilder nur nach allergröbsten Fehlern sinnvoll eingesetzt werden, also vielleicht einmal pro Spieltag. Nicht, wie zuletzt, dreimal pro Spiel.

Der neue Projektleiter Lutz-Michael Fröhlich muss nicht nur neues Vertrauen in die Schiedsrichter und unter den Schiedsrichtern aufbauen. Will er den Videobeweis retten, muss er auch dessen Grenzen begreifen.