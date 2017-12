Wenn sich dereinst Archäologen und Mentalitätshistoriker über die Zeugnisse des deutschen Alltags im frühen 21. Jahrhunderts beugen werden, dürften sie ein Ritual besonders ergiebig für ihre Forschungen finden: Biathlon auf Schalke. Hier schießt (sorry, der muss einfach sein) alles zusammen, was die deutsche Sport- und Feierkultur der Gegenwart ausmacht. Der Wintersport der Nation meets Ballermann meets Weihnachtsmarkt. Und ein Hochamt des deutschen Organisationstalents ist es auch.

Seit nunmehr 16 Jahren wird der Gelsenkirchener Kickertempel in der Fußball-losen Zeit zwischen den Jahren binnen weniger Tage umgebaut in ein Winterparadies. Rasen raus, 3500 Kubikmeter Kunstschnee und 1500 Tannenbäume rein, dazu Füchse, Hasen, Hirsche aus Pappmaché sowie ein Schießstand mit zehn Bahnen – fertig.



Entspannter Blick Richtung Rhein-Herne-Kanal

Am Anfang stand die Idee, Biathlon aus dem Ghetto der Berge zu den zahlreichen Fans im Flachland zu bringen. Aber weil Leibesertüchtigung längst ein Stück Unterhaltungsindustrie geworden ist, hat sich um den eigentlichen Wettbewerb, eine Kombination aus Massenstart- und Jagdrennen, die kaum länger als zweimal eine halbe Stunde dauert, ein ganztägiges Gute-Laune-Festival angelagert.

Auf dem großen Parkplatz Nr. 7 im Schatten der Arena steht ein "Winterdorf", in dem die Eingeborenen und Biathlon-Groundhopper von weither vorglühen für den Jahreswechsel drei Tage später. Schon am frühen Vormittag (der Startschuss zum ersten Rennen der sogenannten World Team Challenge fällt um 18.15 Uhr) herrscht hier wohliges Gedränge. Wie bestellt leuchtet der Himmel überm Knappenland weiß-blau, die Liegestühle sind keineswegs nur Requisiten zur Erzeugung von Panoramaterrassengefühlen, sondern werden eifrig genutzt für einen entspannten Blick in Richtung Rhein-Herne-Kanal.



Klein und Groß üben schon mal mit Lasergewehren den Stehendanschlag oder versuchen, mit Hilfe von Steigeisen und Eispickeln eine Eiswand hinaufzuklettern (die in Wahrheit nur aus weißem Plastik besteht). Ein ähnliches Täuschungsmanöver veranstaltet auch die Bundeswehr, die bei diesem Schützenfest neue Mitarbeiter am G36 werben möchte, als Lockmittel allerdings einen Flugsimulator mit 3-D-Brille aufbietet.



Dazu trägt man das Kümmerling-Collier

Modisch dominieren Funktionskleidung (der Trend zu Neonfarben ist rückläufig) und lustige Kopfbedeckungen, die Tiere imitieren; dazu trägt man das Kümmerling-Collier, drei kleine Flaschen Kräuterschnaps aufgehängt an einem Stück Holz, das an einem Band um den Hals baumelt. Über allem hämmert eingängiges Liedgut, dass seine Reifeprüfung bereits auf dem Oktoberfest, der Mallorquiner Schinkenstraße und an allen Après-Ski-Tresen des Alpenraums abgelegt hat.



Echten Sport gibt es auch: Zwischen Glühweinbuden und Turkish-Street-Food-Trucks wird die Vorrunde der offiziellen Schneeballschlacht-Weltmeisterschaft ausgetragen. Die ist trotz der mit Tannenbäumen begrünten "neutralen Zone" zwischen zwei Teams eine so ernste Angelegenheit, dass alle Teilnehmer Helm und Schutzbrille tragen müssen. Wer sich spontan zum Mitmachen entschließt (bei dieser WM kein Problem), kann beides auch vor Ort ausleihen.

Warum ausgerechnet Biathlon die Deutschen so in Ekstase versetzt, mögen die Volkskundler ergründen. Ist es, weil die Deutschen einfach gerne das schwarz-rot-goldene Fähnchen schwingen, wie der Pressemann des DSV vermutet? Sind sie also nur verliebt in den Erfolg? Gilt der Enthusiasmus der Penibilität und Bereitschaft zur Selbstquälerei, ohne die beim Biathlon nichts zu holen ist? Oder ist es doch ein sublimierter Waffenfetischismus – immerhin ist Schießen der viertgrößte Sport in Deutschland?