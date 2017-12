Bayer 04 Leverkusen hat mit 2:0 (1:0) gegen VfB Stuttgart gewonnen und damit die Stuttgarter Heimserie nach 361 Tagen beendet. Kai Havertz (20. Minute) und Lars Bender (80.) erzielten die Tore für Werkself aus Leverkusen, die nun seit zehn Spielen in der Fußball-Bundesliga unbesiegt ist.



Bayer Leverkusen hatte einen besseren Start und spielte nach Ballgewinnen schnell an die Spitze und erarbeitete sich so die erste Chance. Julian Brandt zog in den Strafraum, doch Holger Badstuber blockte den Schuss von Brandt gerade noch rechtzeitig. Dann ging Bayer in Führung: Leon Bailey setzte sich auf der linken Seite stark durch und passte präzise in die Mitte, wo Havertz den Ball aus kurzer Distanz ins Tor schoß.

Leverkusen zog sich im Laufe des ersten Durchgangs immer weiter zurück. Die Mannschaft ließ Stuttgart kommen und lauerten auf Konter. Anders als zu Beginn der Partie ließ der VfB jedoch keine schnellen Gegenangriffe mehr zu.



Kurz nach dem Seitenwechsel verpasste Simon Terodde vom VfB Stuttgart eine Hereingabe nur knapp. In der 52. Minute hatte Emiliano Insúa die erste Chance für Stuttgart: Bayer-Torwart Bernd Leno parierte den Schuss von Insua jedoch stark. Vier Minuten später war der Torwart gegen Berkay Özcan erneut mit einem guten Reflex zur Stelle.

Leverkusen wackelte, fing sich jedoch wieder und sorgte für Entlastung. Lars Bender (66.), Julian Baumgartlinger (68.) und Benjamin Henrichs, der den Pfosten traf (73.), verpassten die Vorentscheidung zunächst knapp. Kurz nachdem Schiedsrichter Deniz Aytekin eine knappe Viertelstunde vor Schluss Herrlich wegen wiederholten Beschwerden auf die Tribüne geschickt hatte, gelang Lars Bender per Kopf nach einer Ecke das zweite Leverkusener Tor.