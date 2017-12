VfL Wolfsburg – RB Leipzig 1:1 (1:0)

RB Leipzig droht den Anschluss an den FC Bayern zu verlieren, denn der Tabellenzweite kam beim VfL Wolfsburg nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Bereits in der 15. Minute brachte der Wolfsburger Paul Verhaegh die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung, nach der Pause schoss Marcel Halstenberg den Ausgleich für den Vizemeister aus Leipzig. Nachdem die Sachsen das Spiel weitgehend dominierten, ergaben sich in der Schlussphase noch einige gute Chancen für die Wolfsburger.



"Ich dachte, dass wir das Spiel noch drehen können", sagte Leipzigs Stefan Ilsanker bei Sky. "Hintenraus hatten wir aber Glück, dass wir den Punkt mitnehmen." Nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge könnte das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl am Mittwoch bis auf zehn Punkte hinter den Herbstmeister aus München zurückfallen.